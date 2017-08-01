Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin inceleme gezisine Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Genel Sekreter yardımcıları ile vatandaşlar katıldı.

KISA ZAMANDA HİZMETE AÇACAĞIZ

İnceleme gezisi sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak üst yapı ve altyapı çalışmalarının yanı sıra ilçelerde de kültürel değerleri yaşatacak mekânlar inşa ettiklerini belirtti. Çakır, “İlçelerimizdeki kültür merkezlerinin inşasında ilçelerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak çalışmalar yapılmaktadır. İnşa ettiğimiz kültür merkezlerinde çocuk, genç ve bayanlara yönelik birçok eğitim aynı anda verilmektedir. Yazıhan’ın geçmişten gelen önemli bir halı kültürü var. Kültür Merkezinde üretilecek olan halıların teşhiri ve burada satılması bölgemize bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alanı olan binamızı en kısa zamanda hizmete açacağız” diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Yazıhan için önemli bir yatırım olan böyle bir mekânı Yazıhanlıların hizmetine sunduğu için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “Köylerden Yazıhan merkeze gelen vatandaşlarımızın oturup nefes alacağı mekânlar ve yerler bulunmamaktaydı. İhtiyaç üzerine planlanan ama esas konsepti itibariyle birçok görevler gören sadece Yazıhan’da değil birçok ilçemizde binalar yapan ve o ilçeler için gerçekten prestij yapılar olan bu yapıları yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunlar aynı zamanda sosyolojik ve ekonomik anlamda da ilçelere farklı katkıları olduğunu zaman içerisinde göreceğiz. İlçe merkezinde oluşturulacak parklarla birlikte Yazıhan ilçemiz hızla modernleşme noktasında adımlarını atmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ