Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal ve kültürel merkezlerin yapımına önem verdiklerini söyledi. Çakır, “7 bin metrekarelik bir alana sahip olan Kernek Külliyemizi daha önce hizmete açmıştık. Çok amaçlı salon ve sınıflarımızın olduğu Kernek Külliyemiz, sınıflar, atölyeler, kütüphane ve camisiyle bölgemize hizmet eden çok önemli bir merkez haline geldi” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN BEDENSEL VE FİZİKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Kernek Külliyesi altında gerçekleştirilen kadınlara yönelik kültür merkezi projesi ile dört farklı kesime aynı anda hizmet verileceğini belirten Başkan Çakır, “Kernek Külliyemizin altında bu bölgeye sosyal ve kültürel anlamda çok büyük değer katacak bir proje yürütüyoruz. Proje içerisinde sağlık merkezi ile engellilere, kadınlara ve çocuklarımıza ayrı ayrı hizmet verecek alanlar oluşturuyoruz. Merkezimizde sadece kadınlarımızın faydalanabilecekleri çok amaçlı büyük bir spor salonu, engellilerimize yönelik olarak da sınıf, atölye, kütüphane, kafeterya ve sportif aktivitelerin yapılabileceği diğer bölümlerden tamamen bağımsız bir alan oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce açmış olduğumuz ve yoğun bir taleple karşılaştığımız Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla da Kernek Külliyemizin altında oluşturduğumuz yeni alanda çocuklarımızın bedensel ve fiziki gelişimlerine katkı sağlayacak, birçok farklı sporun aynı anda yapılabileceği çok güzel bir mekânı çocuklarımıza tahsis edeceğiz. Ayrıca bu alanda Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte bölge halkına yönelik hizmet verecek bir sağlık birimini de oluşturduk. Böyle güzel bir eseri buraya kazandırdıkları için emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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