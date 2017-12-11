Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu kente taşıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tepkiler dinmiyor. Dün Malatya’da yine bu karara tepkiler gösterildi, sloganlar atıldı. Emekliler Parkı yanında toplanan binlerce vatandaş, Kernek meydanına kadar yürüdü. Söz konusu yürüyüşe bazı siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş programı Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Yer yer tekbir ve İsrail ile ABD aleyhine atılan sloganların atıldığı mitingde ilk konuşmayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptı.

Öncelikle Kudüs’e ve davasına sahip çıkan bütün hemşerilerini yürekten kutladığını dile getiren Başkan Çakır, mitinge gelen vatandaşlara minnettarlığını bildirdi.

DAVAMIZA İNANACAĞIZ

“Cuma günü de Yeni Camii meydanında toplandınız. Bugün akşamın bu saatinde buradasınız” diyen Başkan Çakır, “Hepimizin bir beraber olması gereken bir gün. Birbirimize kenetlenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. İslam coğrafyası şu anda kan kaybediyor. Liderlerini, devlet olma vasıflarını yitirmişler halklarının seslerini bile dile getiremiyorlar. İslam’ın üzerindeki bu büyük baskının karşısında direnen tek bir güç var. Bu gün bu meydanda olan siz değerli hemşerilerimizle birlikte sadece ülkemiz var, Türkiye var, cumhurbaşkanımız var. Biz bu duruşumuzu hiç bozmayacağız. Biz inanacağız, davamıza inanacağız. Yüce Rabbime inanacağız. Biz hiçbir zaman yılmayacağız. Hiçbir baskı bizleri yıldırmayacak” diye konuştu.

MALATYA DİK DURUŞUNU HER ZAMAN GÖSTERDİ

İslam’a ne zaman el uzatılsa Malatyalıların onurlu, erdemli duruş gösterdiğini söyleyen AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, “Ne zaman İslam’a el uzatılsa her zaman Malatya dik duruşunu, onurlu, erdemli duruşunu göstermiştir. Bu akşam da burada bunu gösteriyor. Hepinizi kutluyorum, hepinizi selamlıyorum. Zalimin zulmü ne kadarsa mazlumun yardımcısı da Allah’tır. Onlar kendi elleriyle İslam’a zarar vereceklerini düşünüyorlar. Onlar burada bulunan bu toplumun ve dünya üzerinde yaşayan 1,5 milyar Müslüman’ın var olduğundan habersiz davranıyorlar. Ama Allah’a şükürler olsun ülkemin cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi Kudüs bizim kırmızıçizgimizdir ve öyle de kalacaktır. Siyonistler asla emellerine ulaşamayacaktır. Bugün Kudüs’te, Ramallah’ta, El Halil’de bütün kardeşlerimiz, bütün din kardeşlerimiz ayaktayken bizim evimizde oturmak bize yakışmazdı. Malatyalılara yakışmazdı. İslam’a yakışmazdı. Müslüman’ım diyene yakışmazdı. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz o Siyonistlere ve ona taşeronluk eden Amerika’yı korkutmuştur, bunu böyle bilin. O Siyonistler, Kudüs’e Amerika’nın büyükelçiliğini götürmesiyle Kudüs’ün kendilerinin olacağını zannediyorlar. Onlar hiçbir zaman devlet olamayacaklar. Bu millet varken İslam’a hizmet eden Müslümanlar varken İsrail ve onun destekçileri hiçbir zaman muvaffak olamayacaklar” ifadelerine yer verdi.

ERBAKAN HOCAM SİYONİZMİ ANLATIRDI

Müslüman ülkeler olarak İsrail’in büyükelçiliklerinin acilen kapatılması gerektiğini belirten Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asıltürk de, “Burada ‘şu partili var mı?’ desem belli sayıda el kalkar. ‘Burada Kürt kardeşim var mı?’ desem belli sayıda el kalkar. ‘Burada Türk kardeşim var mı?’ desem yine belli sayıda el kalkar ama ‘Burada Müslüman var mı?’ desem bütün eller havaya kalkar. Doğu’daki bir kardeşimizin ayağına diken batsa Batıdaki kardeşimiz hissetmelidir diyen Resulullah'ın ümmeti burada elhamdülillah. Allah bizlere Erbakan hocamızın partisinde çalışmayı nasip etti. Erbakan hocamız her toplantıda önce iki şey anlatır sonra gündeme geçerdi. Birincisi: Şuurlu Müslüman, ikincisi: Cihad. Erbakan Hocam bir şey daha anlatırdı: Siyonizmi... Büyük İsrail'in amaçlarını anlatırdı. 5 bin 700 yıldır büyük İsrail nasıl kurulacak diye Yahudi’nin umudunu ve çalışmasını anlatırdı. Bunlar ancak güçten anlarlar, bunlar başka şeyden anlamazlar. Bizler Müslüman ülkeler olarak acilen ve ivedilikle İsrail'in bütün büyükelçiliklerin kapatmalıyız” şeklinde konuştu.

KEM BAKAN GÖZLERİ OYACAĞIZ İNŞALLAH

Kudüs’ün kutsal bir şehir olduğunu vurgulayan Hüda-Par Malatya İl Başkanı Orhan Dikgöz de, “Kudüs Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği kutlu beldedir. Kudüs etrafının mübarek kılındığı Mescid-i Aksa’nın bulunduğu kutsal şehrimizdir. Bugün Kudüs’ün işgal edilmesi dinimize, onurumuza, imanımıza açılmış bir savaştır. Siyonist terör çetesi ve onun uşağı ABD’nin Müslümanların dağınıklığından ve parçalanmışlığından cesaret alarak her alanda bize saldırmaktadır. Kudüs’e namahrem elini uzatması ve kem gözle bakması biz Müslümanların dünya sevgisi, ırkçılık ve mezhepçilik hastalığına tutulmamızdan dolayıdır. Mescidi Aksa ve Kudüs’e söz veriyoruz ki bu hastalıkları def edip aramızdaki bu fitneyi bertaraf edeceğiz. Müslümanların arasında tevhidi sağlayıp Kudüs’e uzanan elleri kıracağız. Kem bakan gözleri oyacağız inşallah” diye konuştu.

Miting Ramazan Keskin’in günün anlam ve önemi hakkındaki konuşmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.





























MUTLU SARIGÜL