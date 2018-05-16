Kudüs Şehitleri Ramazan'da anılacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bir dizi Ramazan etkinlikleri organize ediliyor. Büyükşehir Belediye Binası yanında kurulan Ramazan Çarşısı'nda düzenlenecek olan etkinliklerin teması ise 'Kudüs Şehitleri'.

Şenlikler iptal

28 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Festivali’nin temasını ‘Ah Kudüs’ olarak belirleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, 16 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Ramazan etkinlikleri programının temasını da Kudüs Şehitleri olarak belirledi. Kudüs şehitleri dolayısıyla Ramazan etkinliklerindeki şenlik programları iptal edildi.

Ramazan ayının ilk gününde Ramazan Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Kadir Çelik’in de hazır bulunduğu incelemeler sırasında Başkan Polat başta Malatyalılar olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan Ayı’nın Malatya ve Türkiye için en hayırlı ve güzel günlere sebep olması temennisinde bulunan Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl Ramazan ayında çeşitli programlar tertip etmekteyiz. Bu yılki Ramazan programlarını da Kudüs şehitlerimizi anarak, Kudüs bilinci çerçevesinde değerlendireceğiz. Yani Kudüs şehitlerimizin anısına düzenleyeceğiz. Zaten kısa bir süre önce sona eren Kitap Fuarımız da Kudüs temalıydı. Bu yıl Ramazan ayı, işgalci İsrail rejiminin 3 kutsal mekândan biri olan Kudüs’ümüze alçak saldırılarıyla başladı. Kudüs’teki şehitlere Rabbimden rahmet diliyorum. 2 bin 500’ün üzerindeki yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kudüs bizim sevdamızdır, aşkımızdır. Ecdadımız, verdiği kıymetten dolayı Kudüs’e en ufak bir zarar gelmesin diye barış anlaşması çerçevesinde bırakmıştır. Ama sadece Filistin değil, teslim ettiğimiz, bıraktığımız bütün topraklarda o günden bugüne hiçbir zaman huzur olmadı, olamaz da. Çünkü sadece işgalci İsrail rejiminin değil, emperyalist güçlerin sakat bakış açılarının temelinde de işgalcilik vardır, sömürgecilik vardır, zulüm vardır. Ama bu millet adalet üzerine yolunu yürümüştür. Biz de inşallah Ramazan ayını en güzel bir şekilde istifade etmenin mücadelesinde olacağız. Malatyamız olarak, kardeşliği, hoşgörüyü, birliği, beraberliği nasıl yaygınlaştırırız bunun gayreti içerisinde olacağız. Ama bu Ramazan ayının temel teması ise Kudüs şehitlerimiz olacak. Kudüs şehitlerimiz çerçevesinde de programlarımızda şenlik boyutunu iptal ettik. Ama onun dışında anma programları, Allah’a yaklaşma programları çerçevesinde gerçekleşen Kur’an tilaveti, dini sohbetler, ilahiler gibi Ramazan programlarımız aynı şekilde devam edecek. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da mahalle ve ilçelerimizde iftar programlarımız olacaktır” diye konuştu.

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