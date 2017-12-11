11 Aralık 2017 Pazartesi

Kudüs kararına tepki dinmiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına bir tepki de Erbakan Vakfı Malatya İl Temsilcililiğinden geldi. Erbakan Vakfı Malatya İl Temsilcisi Bilal Yıldırım, kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:30
Kudüs kararına tepki dinmiyor

  ABD’yi kınayan Yıldırım, “Müslümanların ortak değeri ve ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs, dünya Siyonizm’inin binlerce yıllık planları doğrultusunda bir kez daha Siyonist İsrail'in tehdidi ve tecavüzü ile karşı karşıya kalmıştır. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha seçildiği ilk günlerde açıkladığı Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi süreci resmi olarak tüm dünyaya duyuruldu. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması emrini veren Trump, kendisini adaylık ve seçim sürecinde Yahudi damadı Jared Kushner üzerinden destekleyen Siyonist lobilere olan borcunu böylece ödemiş oldu. İsrail, dünya Siyonizmi ve başkanlığını Siyonizme borçlu olan Trump, sorumluluklarının bilinci ile hareket ederken, asıl hedefleri olan Büyük İsrail yolunda bu adımları bilinçli bir şekilde atarken, İslam Dünyası'ndaki bir kısım işbirlikçi yöneticiler yine bu aynı odakların planlarının bir parçası olmaları hasebiyle bu haksız ve hukuksuz adim karşısında sessiz kalmakta ve gereken adımları atmamaktadır” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
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