Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen “Kudüs İçin Sen De Bir şeyler Yap, Kudüs İçin Mektup Yaz” programı gerçekleştirildi. Dün Soykan Parkı’nda düzenlenen programa birçok kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kudüs’le ilgili şiir dinletilerinin programda ayrıca ABD’yi protesto etmek amacıyla ABD büyükelçiliğine kınama mektupları yazıldı.

Daha sonra planlı bir program kapsamında Kudüs’ü ziyaret eden ve oradaki izlenimlerini anlatan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya, 7 Aralık Perşembe gününden 10 Aralık Pazar gününü kapsayacak şekilde o kutsal mekanlarda bulunma fırsatı elde ettiklerini dile getirdi.

BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Filistinlilerin Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesinin ne kadar güç olduğundan bahseden Yalçınkaya, şunları kaydetti:

“Kudüs, Mescid-Aksa işgalci, zalim İsrail devletinin işgali altında. Müslümanların yaşadığı bölgeler insani hayatın beşeri ihtiyaçların gereği olan hizmetlerden yararlanılamıyor. Yollar kötü, sokaklar temiz değil, çöpler ortalıkta. Müslümanların yaşadığı yerler, şehirler İsrail devleti tarafından inşa edilmiş utanç duvarlarıyla çevrilmiş durumda. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde metrelerce yükseklikte aşılması mümkün olmayan perde duvarlarla çevrilmiş ve adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. Yerleşim yerlerinden biraz daha uzak yerlerde yine aynı yükseklikte tel örgülerle çevrilmiş durumda. Burada yaşayan kardeşlerimiz Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ulaşma imkanı elde edememekte. Bizler Filistin’de yaşayan insanlardan daha kolay ve daha rahat bir şekilde Mescid-i Aksa’ya gidebilecek durumdayız. Öyle ki Müslümanların yaşadığı Gazze’de, El Halil’de, Ramallah’ta yaşayan kardeşlerimiz 3-4 yılda bir ancak Mescid-i Aksa’ya uğrayabilmekte. Ancak orada bir Cuma namazı eda etme fırsatını kazanabilmekte. Biz daha kolay bir şekilde gidiyoruz. Bunun için bizlerin bu hassasiyeti artırmamız lazım. Oraya gitmek için gayret etmemiz lazım. Bu bilinci bizim aşılamamız gerekir.”

KUDÜS BİZİM SOL YANIMIZ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına bir açıklama yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım da, “Kudüs bizim sol yanımız. Acıyan yanımız. Sol yanımız her zaman acıdı. 100 yıldır bu acı ve ağrıyı çekiyoruz. Ama unutmamak gerekiyor. Her doğuşun bir batışı vardır. Bugün Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya zulmeden Filistinli kardeşlerimizi katleden Siyonist katillerin de bir sonu olacaktır. Şunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Düşmanlarımızın güçlü olması bizim dağınıklığımızdan kaynaklanıyor. Biz 1,5 milyar Müslüman’ız, dünyada ise 20 milyon Yahudi var. Ve maalesef Filistin’de 6 milyon Yahudi var. 1,5 milyarlık Müslüman âlemi oyunda ve oynaşta olduğu için 6 milyonluk Yahudi bizi kasıp kavuruyor. Önce bir kendimize bakmamız lazım. Mescid-i Aksa, Kudüs ağlıyor. Biz de ağlıyoruz. Ama sadece ağlamakla bir yere varmak mümkün değil. Karanlığa sövmek marifet değil, kalkıp bir mum yakmak zorundayız” şeklinde konuştu.

KUDÜS İÇİN YAPILACAK HER İŞ OLUMLU

Herkesin Kudüs’ü kendi evinden daha bildiğini söyleyen Yıldırım, “Bugün İstanbul’da dünya çapında büyük bir toplantı yapılıyor. BM’den sonraki en büyük toplantı. 57 İslam ülkesinin katılımıyla Reisimizin başkanlığında İsrail’e inşallah haddini bildirecek bir toplantı yapılıyor. Ama her şeyi sadece bir kişiye yüklersek, ‘nasıl olsa Reis bunu yapıyor’ dersek, böyle devam ederse sıkıntılar yaşamaya devam ederse. Ama ben şunu biliyorum: Buradaki herkes, buraya gelemeyen herkes Kudüs’ü kendi evinden daha değerli biliyor. Yapılacak her olumlu iş, Kudüs için, Müslüman dünyası için atılacak her adım çok kıymetli ve çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

























