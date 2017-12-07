Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma hazırlığı içerisinde bulunan ABD Başkanı Trup’a sert tepki gösteren TÜGVA Yüksek Öğretim Koordinatörü Yunus Sansak, İslam dünyasına seslendi. Sansak, “Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinize, ümmetin meselelerine sağır, dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz? Filistin dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların meselesi değil; tüm İslam âleminin namusudur. Cellâdından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz! Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir” dedi.

81 İLDE AYNI ANDA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı açıklamasına tepki olarak bir basın açıklaması yaptı. Dün İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasına TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Ahmet Oymak, Başkan Yardımcısı Mesut Demir, TÜGVA Yüksek Öğretim Koordinatörü Yunus Sansak, teşkilat üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı. 81 ilde aynı anda düzenlenen basın açıklamasını TÜGVA Yüksek Öğretim Koordinatörü Yunus Sansak yaptı. Sansak, bir yandan gönül coğrafyalarına ölümler yağdırılırken; bir yandan da kutsallarının çiğnenip topraklarına el uzatıldığını dile getirerek, hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıbleleri Kudüs'ün işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunduğunu söyledi.

ALÇAKLIK OLARAK NİTELENDİRİYORUZ

Kudüs’ün Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesinin Müslüman için bir namus meselesi olduğunu İslam alemine hatırlattıklarını kaydeden Sansak, “İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. TV’lerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu ‘şımarık’lıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam’ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedî’nin yasaklanması; son olarak da Kudüs’ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslâm âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika’dan, İsrail’den değil Allah'tan korkmaya ve O'na (cc) teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir” şeklinde konuştu.

TÜM DÜNYAYA HATIRLATMAK İSTERİZ Kİ…

Uluslararası Hukuk Sisteminin ve onun ikiyüzlü kullanışlı araçlarını ret ettiklerini belirten Sansak, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’da Hakkın daveti ezan susturulmaya çalışılırken; avluda savunmasız erkek ve kadın kardeşlerimiz şehit edilirken bu mezalimi dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanması güçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası hukuk ve siyaset sisteminin sonucudur. Müslümanlar hunharca katledildiğinde sessiz kalan güçlünün haklı olduğu bir Uluslararası Hukuk Sisteminin ve onun ikiyüzlü kullanışlı araçlarını ret ediyoruz. Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

“Şu açıkça bilinmelidir ki; New York’un 1 gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar; Kudüs’ümüzün bir anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır” diyen Sansak, şunları kaydetti:

“Tarih bize göstermiştir ki; Theodor Herzl’ın rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahattinlerini, Abdülhamitlerini hesaba katmazlarsa acı bir kâbusa uyanacaklardır. Şimdi, İslam coğrafyası üzerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yuman, kimseye hesap verme gereği duymadan çocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tecavüz edilen, İlk kıblesine el uzatılan İslam dünyasının mensuplarına sesleniyoruz: Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinize, ümmetin meselelerine sağır, dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz? Filistin dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların meselesi değil; tüm İslam âleminin namusudur. Cellâdından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz! Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir.”























MUTLU SARIGÜL