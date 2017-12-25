Anma programında bir konuşma yapan AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan, “Kudüs ümmetin ilk miracı, ümmetin ilk kıblesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi, ‘Mescidi aksa düşerse, Mescidi Nebevi düşerse, Mescidi Haram düşerse Kabe düşer, Allah hepimizi bu günleri görmekten korusun inşallah” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Kudüs bizim sevdamız, Kudüs bizim aşkımız, Kudüs bizim namusumuz, bütün İslam dünyasın namusu, insanlığın civanı. Eğer Kudüs esirse insanlık esir demektir. Kudüs miracımız, ilk kıblemiz, Kudüs’e kim hakimse dünyaya da o hakimdir” şeklinde konuştu.

“ONLARIN TEK UMUDU ERDOĞAN”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da konuştu. Çakır, “İslam ülkelerinin durumunun iç açıcı olmadığını söyleyerek “Bugüne nasıl geldik, bu süreci çok iyi okumamız lazım. Kudüs'ün önemini tüm Müslümanlar bilir. İslam coğrafyasındaki insanlar kendi yöneticilerinden bu konuda bir şey bekleyemez hale geldi. Onların tek umudu Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Dolayısıyla biz güçlü olmak zorundayız. İslam coğrafyasının içine düştüğü o fitneye düşmememiz lazım” dedi.

Konuşmaların ardından konferansa geçildi. “Kudüs” adlı bir konferans veren yazar Musa Biçkioğlu “Allah ‘Kudüs mukaddes’ demiştir. Mukaddes demek: Özünde tertemiz olmuş demektir. Hiçbir zaman girilemeyecek olan demektir. Hiç bir pisliğin, kirliliğin, hiçbir çamurun hiçbir İsrail askerinin postalının kirletmeyeceği demektir. Dolayısıyla özgür olan Kudüs’tür, özgür olamayan şuanda sadece Ümmettir ama unutmayalım, ihmal etmeyelim tarihimizde dönüp bakalım, İslam dünyası 5 defa bir araya gelmiştir, bir tanesi de geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılmıştı. 5 kere toplantı yapılmıştır, bunların hepsi Kudüs için olmuştur, Kudüs Müslümanlar için önemlidir” diye konuştu.



İHA