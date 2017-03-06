Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilere cevap veren Yeşilyurt CHP İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, “PKK, Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısını bozmak ve kardeşliğimizi yok etmek amacıyla kurulmuş düşman bir örgüttür. Kurulduğu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hep hayır demiştir, Hayır demeye de devam etmektedir. Ona, bu düşmanlığın bedeli ödettirilmiş ve 2002 yılına gelindiğinde diz çöktürülmüştür” dedi.

ANAYASA’YA UYMAYA ZORLAMAK

Küçükşahin, “Bugün Türkiye’nin işsizlik, ekonomi, terör gibi sorunları varken, Türk Ordusu Suriye’de harekât icra ederken bütün bunlara reçete olacakmış gibi Anayasa değişikliği gündeme getirilmiştir. Ülkeyi yönetemeyip içinde bulunduğumuz sorunlarla bizleri baş başa bırakanlar, referandumda “CHP hayır diyor, PKK da hayır diyor” propagandasına sarılmışlardır. CHP, “Çadır Mahkemeleri”nin kurulmasına, hendek kazan PKK’ya göz yumulmasına, PKK ile pazarlık yapılmasına, PKK’nın “özyönetim”adlı illegal unsurlar oluşturmasına hep hayır demiştir. CHP, iktidarı mevcut Anayasa’ya uymaya zorlamak ve devletimizin saygın bir devlet gibi hareket etmesini temin için referanduma hayır demektedir. Zira CHP, 98 yıllık geçmişi ve gelenekleri olan ciddi bir siyasi partidir” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ