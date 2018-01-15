15 Ocak 2018 Pazartesi

Küçükşahin, CHP’den ayrıldı

CHP Yeşilyurt eski İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, “15 ay yaptığım Yeşilyurt CHP İlçe Başkanlığı esnasında şahit olduğum hukuksuzluklardan dolayı önce CHP Malatya İl Başkanlığı adaylığından, şimdi de CHP Malatya üyeliğinden ayrılıyorum” diyerek, CHP’den resmen ayrıldığını bildirdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:50
Küçükşahin, CHP’den ayrıldı

  Küçükşahin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’de uygulandığı ve pratikte bizlere öğretildiği üzere siyaset denen mekanizmanın özü, ayak oyunu, hırsızlık, yalancılık değildir. Siyaset, devlet yönetme sanatıdır. Bu nedenle bilgili, saygın ve dürüst insanları toplum içinde yüceltmek ve siyaset mekanizmasının içine sokmak gerekir. Dürüstlük, saygı, çalışanı yüceltme ise; hukuk müessesesinin kurulması ile olur. Hukuk sisteminin oturtulmadığı ve hukukun pirim yapmadığı bir düzende ‘Ben sosyal demokratım’ demenin de bir karşılığı bulunmamaktadır. Hukuksuz bir ortamda ‘sosyal’ da olunmaz, ‘demokrat’ da olunmaz. Bununla birlikte 15 ayı CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı olmak üzere 22 aylık aktif çalışmam esnasında tespit ettiğim husus; partide hukukun olmadığıdır. Yaşadığım hukuksuzlukları yer, zaman ve isimler vererek Yeşilyurt İlçe ve Malatya İl Kongresinde ifade ettim.

HUKUKUN OLMADIĞI YERDE ÇETECİLİK VARDIR
  Oysa hukuk, bir yaşam tarzıdır. Hukuk, çalışana saygıdır. Hukuk, çalışanları yarıştırmaktır. Hukukun olmadığı yerde çetecilik vardır. Malatya CHP’de siyaset; ayak oyunlarına, adam kayırmacılığına, kapı kulluğuna ve küçük çıkarlar için partinin faydasını göz ardı etmeye dönüşmüştür. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş milyonlarca vatansever için söz konusu vatansa, tek tek bireyler de, parti de teferruattır. Söz konusu Atatürkçü düşüncenin hayata geçirilmesi ise gerisi teferruattır. Zorbalığın ve hukuksuzluğun siyaset zannedildiği ortamlarda gerçeği haykırmak ve dayatılan çıkar düzeninin parçası olmamak en büyük erdemlerdendir. Zira siyaset halk için ve hukuk kuralları içinde yapılmalıdır. Halktan uzak, hukukun da gereksiz görüldüğü yerlerde iyiye dair herhangi bir adımın atılması mümkün değildir. Bu itibarla, ideolojisine derinden saygı duyduğum CHP’nin, 6 yılda partiyi küçültmüş mevcut il başkanının başkanlığındaki Malatya il örgütünün; Hukuktan ve CHP’nin fikri köklerinden uzak yönetim anlayışıyla Atatürk’ün mirasına sahip çıkamayacağı ve 2019 seçimlerinde Malatya halkının beklentisine cevap veremeyeceği düşüncesinden hareketle CHP üyeliğinden ayrılıyorum.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahCHP Yeşilyurt Eski İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin

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