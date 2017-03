Bir otelde düzenlenen programda konuşan Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın,Gıda ve su olmadan hiç bir canlının yaşayamayacağını ve bu anlamda üretimin hayati önem taşıdığını anlatan Akın, "Bizler üreten toplum olmalıyız ama genel anlamda baktığımızda tüketici toplumuna doğru gidiyoruz. Kırsaldaki yetiştiricilere destek olunmadığı zaman işsizlik oranı artar, üretim düşer. Dışarıdan hayvan ithalatı yapmak zorunda kalırız. Hükumetimiz, devletimiz, hayvancılığa önemli destekler vermektedir" diye konuştu. Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Zeki Sadak ise Türkiye'nin kırmızı et açığı olduğunu ve bunun da kırmızı et fiyatlarında önemli artışa sebep verdiğini aktararak, "Geçmiş yıllardan gelen halen devam eden Türkiye'nin kırmızı et açığı var, Kırmızı et açığı büyükbaş hayvandan karşılanmak suretiyle büyük baş hayvan sayımızdaki yetersizlikten kaynaklanan sorunlar açık oluşturmaya devam ediyor. Bunu kapatabilmek amacıyla da Bakanlığımız 2010 yılından beri ithalat rejimi uygulamakta, ithal hayvanla bunu kapatmaya çalışmakta. Halen bu gün geldiğimiz noktada kırmızı eti kapatamadı. Aslında tek başına büyükbaşla kırmızı et açığını kapatmak önemli bir yol değil. O nedenle bizim Bakanlık olarak küçükbaş hayvancılığı, besi hayvancılığı yapmak suretiyle kırmızı et açığını küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması suretiyle bir yol izliyoruz" şeklinde konuştu.

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç da 2016 yılında süt üreticiliğiyle ilgili yaklaşık 20 projesi hayata geçirdiklerini bu yıl ise ilde 30 besi projesini hayata geçireceklerini belirterek, bunlardan 3'ünün küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, toplantının muhtarlar ve yetiştiriciler açısından faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, "Yeni Türkiye”de tarıma ciddi şekilde destekler ve hibeler verilmekte. Önemli olan bu hibelerin verilmesi değil, bu hibelerin imkan ve fırsata çevrilerek vatandaşlara sunulmasıdır "diye konuştu.

İHA