14 Ocak 2018 Pazar

KÜÇÜK MUHAMMED YAŞAMAK İSTİYOR

Kan değerlerinin aniden düşmesi sonucu gelişimi duran ve 7 yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun görüntüsünde olan Muhammed Atilla’ya aranan ilik Amerika’da bulundu, ancak iliğin sahibi son anda donör olmaktan vazgeçti.

14 Ocak 2018 Pazar 17:20
KÜÇÜK MUHAMMED YAŞAMAK İSTİYOR

  1 yaşında iken aniden rahatsızlanan küçük Muhammed’in gelişimi rahatsızlığına bağlı olarak durmuş. Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed, yaşıtları gibi koşup, oynayacağı günlerin hayaliyle yaşıyor. Şimdi 7 yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun görüntüsünde olan Muhammed, kendisine uygun iliğin bulunmasını bekliyor. Oğlunun tedavisi için her türlü girişimde bulunduklarını fakat, uygun bir ilik bulamadıklarını ifade etti. 

DONER OLMAKTAN VAZGEÇTİ
  Çaresiz baba, ABD'de uygun bir ilik bulduklarını fakat sonra bu donörün iliğini vermekten vazgeçtiğini anlatarak, "Oğlum 1 yaşındayken rahatsızlığı ortaya çıktı. O zamandan beri gelişimi de durdu. Biz bu duruma çok üzülüyoruz. Günümüz hastanede geçiyor. Daha önce Amerika’da birinin bağış yapabilecek durumda olduğu söylendi ama o da vermekten vazgeçti. Muhammed’in durumu gittikçe kötüleşiyor. En son değerlerine baktırdığımızda, lösemi sınırında olduğunu söylediler. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Lütfen uygun iliği bulmamız için bize yardım edin. Muhammed’e iliğini vermek isteyenler bize Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nden ulaşabilirler” sözlerini kaydetti.

Hasta yatağındaki Minik Muhammed ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyerek, onu görmek istediğini kaydetti.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMuhammed Atilla

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