Yaz geldi, dondurma sezonu açıldı ve devam ediyor. Hemen herkesin çok sevdiği dondurma en çok da Türkiye’de lezzetli üretiliyor. Zaten yabancılar, turistler, Türkiye’nin dondurmasını ve dondurmacıların şakalarını çok sevdiklerini belirtiyorlar.

ÇEŞİT ÇEŞİT DONDURMA

Her mevsim tüketilebilen yiyecekler arasında yer alan dondurma, çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Sadesinden kakaolusuna, çileklisinden karamellisine, kavunlusuna kadar birçok çeşidi bulunan dondurmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dondurma satıcısı Osman Sağlam, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların serinlemek için dondurmaya yöneldiğini söyledi.

Öte yandan, müşterilere dondurma külahı ile şakalar yaptığını ve herkesin ilgiyle bunu izlediğini söyleyen Sağlam, insanların videolar çektiğini de belirtti.

KÜÇÜK ELİF’İN İMTİHANI

Bu kapsamda dondurma satıcısı Osman Sağlam’ın hedeflerinden biri de küçük Elif’ti… Babasından dondurma isteyen ve Osman Sağlam’ın dondurma imtihanına yakalanan Elif Sarıgül, dakikalarca dondurma kapmaya çalıştı. Dondurmayı yakalayamayınca sinirlenen Elif, eğlenceli dakikaların yaşanmasına da vesile oldu. Ailesi ise onu gülümseyerek izledi.















MUTLU SARIGÜL