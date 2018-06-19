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Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısına yaptığı 2. birleşimle devam etti. 

Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısına yaptığı 2. birleşimle devam etti. 

19 Haziran 2018 Salı 17:27
Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saat 14.00’de gerçekleştirilen 2. birleşimde, gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya bırakıldı. 
Başkan Polat'a yetki 
Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan bazı yatırımlardan kullanılmak üzere İller Bankası'ndan kredi kullanılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verdi. 
Gündemde bulunan imar ağırlıklı maddelerin birçoğu görüşülerek karara bağlanıdı.

 20 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’de 3. Birleşimin yapılmasına karar verildi. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaMeclis ToplantısıHacı Uğur PolatKredi Yetkisi
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