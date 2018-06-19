Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saat 14.00’de gerçekleştirilen 2. birleşimde, gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Başkan Polat'a yetki

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan bazı yatırımlardan kullanılmak üzere İller Bankası'ndan kredi kullanılması için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verdi.

Gündemde bulunan imar ağırlıklı maddelerin birçoğu görüşülerek karara bağlanıdı.

20 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’de 3. Birleşimin yapılmasına karar verildi.

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