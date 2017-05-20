ÖSYM, resmi sayfası üzerinden sınav yerlerine ilişkin duyuru yayınladı. ‘2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi’ başlıklı duyuruda şu ifade yer aldı:

YAPILAN AÇIKLAMA

“21 Mayıs 2017 tarihinde saat 10.00’da uygulanacak olan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu) ve 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.30’da uygulanacak olan Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.30'dan itibaren edinebileceklerdir.”

15 DAKİKA ÖNCEDEN GİRİŞ YAPIN

Öte yandan, öğrencilerin sınav giriş belgelerini almak için girdiği ÖSYM Aday İşlemle Sistemi’nde, adayların sınava 15 dakika kala mutlaka sınav giriş binalarının içinde olması gerektiği ve belirtilen saatte gelmeyenlerin içeriye alınmayacağı bildirildi. Yapılan diğer açıklamalar ve uyarılar ise özetle şu şekilde:

1 SAAT ÖNCEDEN HAZIR BULUNUN

“Sınava Giriş Belgeniz olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınava girerken, bu sınava ait Sınava Giriş Belgenizle birlikte, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da (veya süresi geçerli pasaport/KKTC Kimlik Kartı) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Sınav süresince sınav görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılabileceğinden kimlik belgenizi sınav süresince sıra üzerinde bulundurunuz. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulununuz.”

YANINIZDA METAL EŞYA GÖTÜRMEYİN

Adayların mutlak surette yanlarında bulunmayacak aletler ise şu şekilde açıklandı:

“Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle aranacak; adaylar yanlarında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat ve sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlarla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile sınav binasına kesinlikle girilemeyecek ve hiçbir eşya emanete alınmayacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen türdeki eşyalarınızı sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle geliniz. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Sınav sırasında cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen veya sınava 8. maddede belirtilen eşyalardan herhangi biri ile giren adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.”

Diğer taraftan, Malatya’dan da binlerce adayın katılacağı sınav için önlemler alındı ve ulaşımla ilgili düzenlemeler yapıldı.







SELAHATTİN BAYRAK