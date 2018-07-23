KPSS soruları terletti

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için yaklaşık 1 milyon 675 bin aday ter döktü. Malatya'da da bu sınava binlerce kişi katıldı.