KPSS soruları terletti

ÖSYM tarafından açıklanan 2018 sınav sonuç takvimine göre KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinden açıklanacak.
KPSS Genel Yetenek bölümünden Geometri, Türkçe ve Matematik sorularının yer aldığı sınav dün gerçekleştirildi. KPSS Genel Kültür bölümünde ise adaylara Tarih, Vatandaşlık, Coğrafya ve Güncel Bilgiler soruları soruldu.
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 675 bin aday katılırken, adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinden açıklanacak.
HABER MERKEZİ