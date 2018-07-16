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KPSS sınav giriş yerinizi öğrenin!

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Malatya’da da söz konusu sınava yüzlerce kişi katılım gösterecek. Yetkililer, sınav giriş yerlerinin öğrenilmesi noktasında uyarıda bulunuyor.

KPSS sınav giriş yerinizi öğrenin!

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Malatya’da da söz konusu sınava yüzlerce kişi katılım gösterecek. Yetkililer, sınav giriş yerlerinin öğrenilmesi noktasında uyarıda bulunuyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
KPSS sınav giriş yerinizi öğrenin!

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 22 Temmuz tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve aynı gün uygulanacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri kaydedildi.

SAAT 10.00’DAN SONRA…

Duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına da dikkat çekildi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Öte yandan KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceğini bildirdi.

HABER MERKEZİ

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KpssösymLisans2018 KpssMalatya
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