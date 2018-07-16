KPSS sınav giriş yerinizi öğrenin!

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 22 Temmuz tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve aynı gün uygulanacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri kaydedildi.

SAAT 10.00’DAN SONRA…

Duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına da dikkat çekildi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Öte yandan KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceğini bildirdi.