ÖSYM'den yapılan açıklamada, “Adayların sınav konforunu yükseltmek amacıyla çoklu oturum ve sınav başlama saatleri farklı dokuz test şeklinde, 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere uygulanacağı duyurulan KPSS alan bilgisi sınavlarında oluşan maliyet artışlarını önlemek amacıyla, çoklu oturumlu sınav yapma yöntemi, test bazında zaman farklılaştırması ve bağımsız test uygulaması ile bunlara bağlı ücretlendirme yaklaşımından vazgeçilerek; sınavın aynı tarihlerde üç oturum halinde yapılmasına, her oturumda üç alan testi uygulanmasına, oturum bazlı ücretlendirme yapılmasına, oturum başına ücretin 40 TL olarak belirlenmesine, oturumların cumartesi sabah Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; cumartesi öğleden sonra Hukuk, İktisat, Maliye; Pazar sabah İşletme, Muhasebe, İstatistik olarak yeniden düzenlenmesine, sabah oturumlarının saat 10.00'da, öğleden sonra oturumlarının 14.30'da başlatılmasına, 2017 KPSS Lisans Kılavuzunun bu doğrultuda 16 Mart 2017 tarihinde güncellenmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KPSS’YE GİRMEK İÇİN İŞE GİRECEKTİK

Bu anlamda KPSS adayları da rahat bir nefes aldı. Önceki ücretler için adaylar “İşe girmek için KPSS’ye gireceğimize, KPSS’ye girmek için işe gireceğiz” şeklinde yorumlarla birlikte sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Malatya’dan da öğrenciler konuyla ilgili düşüncelerini dile getirmiş, genel anlamda sosyal medyada ücretlerin yüksek olmasından dolayı eleştiri yağmuru yapılmıştı. Ücretlerin düşürülmesinin kendileri için iyi olduğunu söyleyen adaylardan Yeşil Takım, “ÖSYM’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ücretler çok yüksekti. Şimdi düşürdüler bunu. Elbette bizim için çok iyi oldu. Sonuçta parası olmadığı için sınava giremeyen bir sürü insan var” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK