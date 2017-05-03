O, bir kadın olmasına rağmen erkeklere taş çıkartıyor. 10 tane koyunla yetiştiricilik yapmaya başlayan Arguvan ilçesinin İsaköyü Mahallesi’nde yaşayan Gülnaz Alp isimli kadın yetiştirici, şimdilerde 200’den fazla koyunuyla yetiştiricilik yapmaya devam ediyor. Yetiştiriciliği her ev kadınının yapabileceği bir iş olduğunu dile getiren Alp, 10 yıldan bu yana küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ifade ediyor.

HAYVANLARA BAKMAK ÇOK ZOR DEĞİL

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin her kadının yapabileceği bir iş olduğunu belirten Alp, “Arguvan İsa Köy’nde oturuyorum. Yaklaşık 10 yıldan beri küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Şu anda 200’e yakın hayvanım var. Eşimle birlikte bu hayvanlara bakıyorum. Hayvanlara bakmak çok zor değil. Bana çok basit bir iş gibi geliyor. Her kadının yapabileceği bir iş. Kadınlarımızın şehirlerde şu işi buldum, bu işi bulamadım hesabı yapana kadar köyde oturup küçükbaş ya da büyükbaş hayvan hiç fark etmez, kendi belirlediği becerebilecek bir işe uğraşması daha iyi olur” diye konuştu.

VERİMİ BU YIL ALACAĞIZ

Koyunlarının ırkını değiştirdiklerini ve her kuzuyu bin 500 TL’ye satabildiklerini söyleyen Alp, “Kaymakamlık tarafından daha önceden 10 koyun verildi. O, 10 koyun ile yetiştiriciliğe başladım. Daha sonra verilen koyun ırklarını değiştirdik. Kaymakamlık bize kangal ırkı vermişti. Biz Sakız ve Romanov kırmasına döndük. Romanov ırkı koyunlar en az 3 tane doğruyorlar. Anaç olarak bu koyunların tanesini 3 bin 500 liraya aldık. Şu anda hayvanlarımız yüzde 75 oranında Romanov kırması oldu. İşe öyle başta başladık. Şu anda bizim satışa geçmek durumumuz oldu. Bu kuzuların tanesini bin 500 liraya rahatlıkla satabiliyoruz. İnternet üzerinden satışlarımız başladı. İnşallah bu sene verim almaya başlayacağız” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMI OKUTTUM

Yetiştiricilikle çocuklarını okutup, ev aldığını dile getiren Alp, “Yaklaşık 10 yıldır bu işe başladık. Bin taneye yakın ise sattık. Benimle birlikte Arguvan’da yaklaşık 200 kişiye bu koyunlar verildi. Ama herkes sattı. Ben bunları alırken satmak için almadım. Bunu bir geçim kaynağı, gelir haline getirdim. Oğlum üniversiteyi bitirdi, kızım üniversiteye başladı. Hayvanlarla ilgili gelir elde ederek, bundan destek görerek çocuklarımı okuttum. Yine o gelirle ev aldım. Bir köylü gibi çalışıp bir şehirli gibi yaşayabiliyorum. Bizi görüp örnek olarak çalışmaya başlayanlar var” dedi.

DEVLET DESTEK VERİYOR

Alp, “Hiçbir şey yapmadan evde oturmayı kendime yakıştıramadım. Herkes gidip devlet yetkilisinden iş istiyor. Tamam, da bir üniversite mezunu zaten iş bulabiliyor. Ben bir köylü orak bir başkandan ne isteyebilirim? Köyde yapabileceğim iş gerekiyor. Zaten devlet bu konularda çok büyük destekler de veriyor. Devletin birçok hibeleri, destekleri var. Bunlardan yararlanmalılar. Her şeyi devletten beklememek, kendi yapabileceğimiz şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor. Bir inekle de ben geçimimi sağlayabilirim, koyun ile ele geçimimi sağlayabilirim. Çocuklarıma da bakabiliyorum. Ben herkesin, bütün kadınların yetiştiricilik yapabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL