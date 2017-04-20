Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından “Malatya İlinde Makineli Kırkım Elemanı Projesi” kapsamında yetiştiricilere makineli kırkım eğitimine başlandı. Dün başlanan ve 2 hafta devam edecek olan eğitim hakkında Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın bir basın toplantısı düzenledi. Birlik binasında düzenlenen basın toplantısına Ziraat Mühendisi Fikri Tosun, Veteriner Hekim Ayşegül Karakuş ve yetiştiriciler katıldı.

Türkiye'de ilk defa Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği olarak koyun kırkımı ile alakalı makine eğitimi vermeye başladıklarını belirten Başkan Akın, eğitimin 2 hafta devam edeceğini söyledi.

UYGULAMALI EĞİTİM DE OLACAK

Eski usulle yapılan kırkımın zararlı olduğunu ifade eden Başkan Akın, “Bu eğitim 2 hafta sürecek. 40 saat teknik, 16 saat de sahada birebir kırkım yapılarak pratik anlamda uygulamalı eğitim verilecek. Bu sırada Ziraat Mühendisi Hocamız Fikri Tosun Bey ve Veteriner Ayşegül Karakuş arkadaşımız bu konuda birebir yetiştiricilerimize, üreticilerimize sunum yapacaklar, eğitim verecekler. Burada eğitime katılacak arkadaşları çok dikkatli bir şekilde dersleri dinleyip uygulama anlamında sıkıntı yaşamamasını istiyoruz. Hayvanlarımızın da eski usulle kırkım yapılmasından dolayı hayvanlarımız çok fazla zarar görüyor. Eski usulle kırkım yapıldığında etinin zarar görüp, mikrop kapması yüzde 100 oluyor. Bu anlamda makineyle kırkımı da bütün sahaya yansıtırsak, eğitimin amacına ulaşmış olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KURSLARI YAYGINLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ

Talep olması halinde eğitimin kurslarda da verilebileceğini kaydeden Başkan Akın, şunları dile getirdi:

“Buradan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürüne, Battalgazi Halk Eğitim Müdürüne, bu kursu açmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu kırkım kursunun sonunda DAP bölgesi kapsamında bir projemiz var. 100 civarında kırkım makinesini yüzde 80 hibe desteği almamız gerekiyor ki, bu eğitimi alan yetiştirici ve üreticilerimiz kırkım makinesi projeden faydalanabilsinler. İnşallah bu projemiz Malatya’mız için hayırlı olur. Bu ilk yapılan Koyun Kırkım Eğitiminden sonra da ilçelerde talep olduğunda ise bu kurslarımızı yaygınlaştırılmayı planlıyoruz. Yetiştirici ve üreticilerimizin buraya gelmesi zor olabilir. Bu anlamda da ilçelerde de kurs alacak olanların sayısı 12 kişinin üzerine çıkarsa oralarda da bu tür kursları açacağız.”

Konuşmanın ardından Ziraat Mühendisi Fikri Tosun, yetiştiricileri kırkım konusunda bilgilendirdi.













MUTLU SARIGÜL