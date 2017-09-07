07 Eylül 2017 Perşembe

Koyulan hedefler gerçekleşiyor

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya’daki çalışmalarına devam ediyor. Koyduğu hedefleri Malatya’da gerçekleştirmek isteyen Bölge Müdürlüğü, şimdiye kadar Malatya’da 114 bin 500 metrekare yatay işaretleme, 982 metrekare düşey işaretleme, Dilek Kavşağı’na 1 sinyalizasyon, 30 kilometre otokorkuluk ve 1 yaya üstgeçidinin yapımını gerçekleştirdi.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:32
Koyulan hedefler gerçekleşiyor

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Malatya’daki çalışmalarına devam ediyor. Malatya için hedeflerini gerçekleştirmek isteyen Karayolları Bölge Müdürlüğü, bu doğrultuda önemli yol kat etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Malatya çalışmalarında amaçladığı hedefi yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışan Karayolları, Malatya’da 2017 yılında 650 bin metrekare yatay işaretleme, 3 bin metrekare düşey işaretleme, 4 sinyalizasyon, 50 kilometre oto korkuluk, 3 yaya üstgeçidi yapmayı hedeflemişti. Çalışmalarına devam eden ve bugüne kadar koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye çalışan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, bugüne kadar 114 bin 500 metrekare yatay işaretleme, 982 metrekare düşey işaretleme, Dilek Kavşağı’na 1 sinyalizasyon, 30 kilometre otokorkuluk ve 1 yaya üstgeçidinin yapımını gerçekleştirdi.

MUTLU SARIGÜL
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