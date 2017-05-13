Edinilen bilgiye göre, Pötürge'ye bağlı Tepehan Dikilitaş Mahallesi'nde baca yıkılması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evlerin kerpiç olması nedeniyle alevler kısa sürede her yeri sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Müdahalede yetersiz kalan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köye giden yolun olmaması nedeniyle müdahalede yetersiz kaldı.

İtfaiye ekipleri bölgeye gelen iş makinesinin yol açmasıyla yangın bölgesine ulaşmak için çaba harcadı. Yangın sonunda evler tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken köy halkı olası bir yangında ekiplerin mahallelerine gelmekte güçlük çektiğini belirterek yetkililere sitem etti.

İHA