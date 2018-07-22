Kötü kokan kanal isyanı

Kanalın temizlenmesi ve yeniden su bağlanmasını isteyen mahalleliler bu durumdan şikayetçi. Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden vatandaşlardan Ayşe Demir, “Burası bu vaziyette görüyorsunuz, kötü kokulardan rahatsız oluyoruz, bunun bir çaresine baksınlar, bıktık bu kokudan” ifadelerini kaydetti.

BİZİMLE İLGİLENMİYORLAR

Osman Ertürk de kötü kokulardan rahatsız olduğunu, bu görüntünün büyükşehir Malatya'ya hiç yakışmadığını, bu kanalı temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Güzel su ile doldursunlar düzenlemesi çok kötü, TOKİ bölgesi, bu bölge çok bakımsız, buralarda zenginler yaşamıyor diye bizimle ilgilenmiyorlar, bu kanal Fahri Kayahan'da olsa böyle kokmasına müsaade etmezler ama buralarda bakım yok” diye konuştu.

Vatandaşlar, yetkililerden bir an önce önlem almalarını talep etti. busabahmalatya.com