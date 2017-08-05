05 Ağustos 2017 Cumartesi

KOSGEB eğitimleri başladı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, KOSGEB Malatya Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyi’nin imzaladığı protokol kapsamında 600 kişilik Uygulamalı Girişimcilik Kursunda eğitimler başladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:25
KOSGEB eğitimleri başladı

Yeşilyurt Kent Konseyi, girişimcilere yönelik eğitimlerine bir yenisini daha ekleyerek devam ediyor. Toplamda 20 kurs şeklinde sürecek olan eğitimlerde ilk 30 kişi kursu tamamladı.

İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI İÇİN…
Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Yeşilyurt Belediyemiz, KOSGEB İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerimize başladık. Eğitimlerimizde toplamda 600 kursiyer alacakları eğitim sonunda Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanacak. Bundan önce de 120 kişilik eğitim yapmıştık. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Belediyesi olarak Girişimcilere destek veriyoruz. Sertifika alacak olan kursiyerlerin girişimcilik iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlıyoruz. İşsizliğin azaltılması, girişimciliğin arttırılması için eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

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