Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de şu anda resmi rakamlara göre 14 bin 600 AIDS’li bulunurken, ilk kez 1985’te görülen HIV virüslü mevcut hastaların yüzde 78’inin erkek, yüzde 22’sinin ise kadınlardan oluştuğu tespit edildi.

KANDAN BULAŞMA RİSKİ…

Dünya genelinde 36.7 milyon HIV’li hasta olduğu belirlenirken, Avrupa Birliği'nde (AB) en yüksek AIDS oranının 6 bin 972 HIV’li hasta ile Letonya'da olduğu saptandı. Medyaya yılbaşından bu yana AIDS ile ilgili 9 binden fazla haber yansırken, HIV/AIDS’in kan nakli yoluyla bulaşma riskinin 1 milyon 800 binde 1 olduğu tespit edildi. Hastalığın korunmasız cinsel yolla bulaşma risk oranının ise yüzde 75 seviyelerinde olduğu anlaşıldı.

Türkiye’de HIV/AIDS konusunda şeffaflık olmaması nedeniyle bu hastalığın yüzde 51.4’lük kısmındaki hastaya nasıl bulaştığı tespit edilemezken, ilk kez doktora başvuran hastalarda en çok görülen yakınmaların halsizlik, baş ağrısı, kilo kaybı ve nedeni bilinmeyen ateş olduğu görüldü. Hastalığın bulaşma yolları arasında heteroseksüel cinsel ilişki yüzde 27.2’lik oranla başı çekerken, homoseksüel ve biseksüel ilişkiyle bulaşma oranı yüzde 16.5, damar içi madde bağımlılığı ile bulaşma riskinin ise yüzde 1.9 olduğu tespit edildi.

HABER MERKEZİ