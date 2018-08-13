KORKULU RÜYA

7 düvelin Türkiye’ye savaş açtığını belirten Milletvekili Çalık, “Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ… Bugün uluslararası güçlerin üzerimize oyun kurmak istediği bir döneme gelmiş vaziyetteyiz. Buna izin vermeyeceğiz!” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Mahmut Üner Özer, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin (MGTC) yeni Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Önemli açıklamaların yapıldığı ziyarette ilk konuşmayı MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve teşekkürlerini ileten Başkan Avcı, Türkiye’nin zorlu ve önemli bir süreçten geçtiği dönemde yoğun programları arasında bu ziyareti gerçekleştirmelerinin kendilerini daha fazla gururlandırdığını söyledi.

BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN 2 ÖNEMLİ KURUM

Gazeteciler ve siyasetçilerin sürekli bir arada bulunduğuna dikkat çeken Başkan Avcı, şunları kaydetti:

“Gazetecilik ve siyaset birbirini tamamlayan 2 önemli kurum. Sahada sürekli siyasetçiler ve gazeteciler bir aradalar. Gazeteciler için haberin takibi ne kadar önemliyse, siyasetçilerimiz için de hizmetin takibi o kadar önemli. Ben bu ziyaret vesilesiyle Sayın Genel Başkan Yardımcıma bir teşekkürde bulunmak istiyorum: Bilindiği gibi Malatya’da yeni stadın bulunduğu bölgeye 25 milyon lira bir maliyetle bir köprülü kavşak yapılıyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde Sayın Genel Başkan Yardımcımız yine bir ziyareti sırasında kendisine, köprülü kavşağın yetişmediğini yeni sezonuna yetiştirilme sözünün verildiğini, buna rağmen henüz bir çalışmanın yetecek düzeyde olmadığını hatırlatmıştık. Ve kavşağın Fenerbahçe maçına yetişeceğini bize ifade etmişti. Sonraki süreçte Sayın Genel Başkanımızın görüşmeleri ve bu görüşmelerinin neticesinde köprülü kavşağın Fenerbahçe maçına yetişecek duruma gelmesi bizleri mutlu etti. Hem futbolseverler adına hem de Malatyalılar adına ben Sayın Genel Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum.”

BAŞARAMAYACAKSINIZ!

Sözlerine MGTC’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı’yı kutlayarak başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “MGTC kurulduğu zaman 2 yılda bir Yönetim Kurulu Başkanının değişmesi yönünde bir prensip kararı almıştı. Ben o gün ‘acaba arkadaşlarımız bu kararı uygulayabilir mi?’ diye merak etmiştim. Ama şu an kurucu başkanı sayarsak 4’üncü başkan. Bu bir başarı” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Malatya bizim ortak sevdamız. Ortak evimiz. Son günlerdeki saldırıyı, darbe teşebbüsünü özellikle lanetlemek istiyorum. Ve Malatya’dan, bütün Malatyalılar adına Şehrül Emin olarak haykırıyorum: Başaramayacaksınız! Asla başaramayacaksınız.”

MGTC’nin yeni Yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, gazetecilerin özellikle siyasetçilerin yol arkadaşı olduğunu kaydetti.

ÖNEMLİ BİR SORUMLULUĞUNUZ VAR

Milli ve yerli duruş sergileyen medya mensuplarına teşekkürlerini ileten Milletvekili Çalık, “Gazeteciler milletimizin eli, ayağı, gözü, kulağı. Medya mensubu olarak doğru haberi, doğru yerde, doğru zamanda vermek gibi çok önemli bir sorumluluğunuz var. Ve kendi yorumlarınız bizim çok önemli. Ama en doğru haberciliği yapmak bazının vazgeçilmez kuralı olmalı. Manipülatif haberler yapıldı, maalesef geçmiş dönemlerde yaşanılan süreçlerde bunu biliyoruz. Ama bizim Malatya basınımızda ve ülkemizde bulunan milli ve yerli basına canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle 15 Temmuz gibi büyük bir darbe girişiminde medya mensuplarımızın içerisinde Milli ve yerli duruş sergileyen bütün medya mensuplarımızı bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Rahmete kavuşanlara Allah’tan rahmet ve yaralananlara, gazi olanlara bir kez daha şükranlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ BİR TOPLUM, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

Milletvekili Çalık, “24 Haziran seçimleri sonrası Mecliste yeminlerimizi ettik. Cumhurbaşkanımız yeminini etti ve Külliye’deki yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte tün dünyaya Türkiye’nin, hükûmet sisteminin değişimin mesajlarını verdi. Hep birlikte temel hedefimiz ve amacımız güçlü bir toplum, güçlü bir Türkiye; refah seviyesini yükseltmek. Sürdürülebilir kalkınmayı hedeflerimiz arasına koymuş vaziyetteyiz. Ve özellikle adaletin, insan hak ve özgürlüklerinin ve demokrasinin vazgeçilmezimiz olduğunun altını Sayın Cumhurbaşkanımıza bizler de çok net bir şekilde çizmekteyiz” dedi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE” DİYORUZ

Türkiye’nin Ortadoğu’da güçlü bir aktör haline geldiğini dile getiren Milletvekili Çalık, “Güçlü Türkiye’ diyoruz. Güçlü Türkiye’yi eski Türkiye’ye çevirmek isteyen çok fazla ülke ve maalesef insanlar var. Türkiye’de de onun piyonları ve onun maalesef uşakları olanlar var. Ben 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye tasavvur edenlerin heveslerini kursaklarında koyan milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz birçok darbe girişiminde göğsünü nasıl siper ettiyse, 24 Haziran’da da yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin yeni devlet başkanını, başkomutanını seçti ve dünyaya güçlü Türkiye olarak ‘biz devam edeceğiz’ dedi. Bir taraftan terör örgütlerinin saldırıları, bir taraftan vesayet sistemiyle yaptığımız mücadelemiz devam ederken, darbelerin kesilmeyeceğini görüyor ve biliyoruz. Şimdi Türkiye’de yıllara mahzar dönüp baktığımızda Türkiye Ortadoğu’da çok güçlü bir aktör haline geldi. Artık yönetilen bir ülke değil, yöneten bir ülke haline gelmiş vaziyette. Dünya devletleri gece korkulu rüya görmemek için, uyumaz hale gelmiş vaziyette. ‘Türkiye ne diyor, Recep Tayyip Erdoğan ne diyor’ ona kulak vermek adına 7/24 uyanık gezer haldeler. Ve bu tavırları Türkiye’nin ne kadar güçlenerek yoluna devam ettiğinin en önemli göstergesi” şeklinde konuştu.

BU MİLLET OSMANLI MİRASIDIR

Türkiye’ye ekonomik darbe yapılmak istendiğini belirten Milletvekili Çalık, “Birçok darbe girişimine rağmen, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık’a, e-muhtıralara, 15 Temmuz’lara rağmen Türkiye dimdik ayakta durdu ve yıkamadılar, bizi bölemediler ve diz çöktüremediler. Şimdi yapmak istedikleriyse bu kadar darbeye karşı Türk Milleti’nin lideriyle birlikte ayakta dimdik durduğunu görenler bu defa ekonomik darbe yapmak istiyorlar. Buna da Milletimiz asla izin vermeyecek. Bilsinler ki, Türkiye’yi bölmeyecekler, yıkamayacaklar ve yükselişimizi de durduramayacaklar. Ben inanıyorum ki, milletimiz bu hassasiyeti görüyor. Ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların da çok net bir şekilde farkındalar. Darbe süreci bizim yükseliş sürecimizi etkilemiştir. Şimdi de yapılmak istenen ekonomik darbeden alsa alsa ancak kayadan yel sadece toz alır. Bu millet Osmanlı mirasıdır. Bu millet insanlık tarihi kadar eski bir imparatorluğun temsilcileridir. Bu vesileyle yüce milletimiz lideriyle birlikte, ülkemizin güçlenmesi için tüm gayret ve çabayı sarf etti. Bundan sonra da sarf ettiğine inancımız tam” söylemlerine yer verdi.

AK Parti’nin 17’nci yıl dönümü olduğunu söyleyen Milletvekili Çalık, “14 Ağustos bizim için önemli tarihlerden bir tanesi. Partimizin 17’nci kuruluş yıl dönümü. Ve AK Parti 17 yaşında ve 16 yıldır da iktidarda olan bir parti. Dünyada bunun örneği yok. 17 yaşında çok genç bir parti. Ve 16 yıldır tek başına iktidarda. Bu desteği bize veren milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

EKONOMİMİZ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Ekonominin yükselmeye devam edeceğini ifade eden Milletvekili Çalık, “Hatırlarsanız 2001 krizinde bir anayasa kitapçığının fırlatıldığı, Türkiye’nin cebinden 100 milyar dolar çıkan bir para vardı. Şimdi 7 düvel Türkiye’ye savaş açmış vaziyette. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, geçmiş dönemde Asala’lar gibi birçok terör örgütünün üzerimizde oyun kurduğu bir dönemden bugün uluslararası güçlerin üzerimize oyun kurmak istediği bir döneme gelmiş vaziyetteyiz. Buna izin vermeyeceğiz. Orta vadeli programda Sayın Bakanımız, Enerji Bakanlığı döneminde de çok güçlü bir duruş sergilemiş ve uyguladığı enerji politikalarıyla Türkiye için önemli adımlar atmıştı. Şimdi orta vadeli programımızda da ekonomimiz yükselmeye devam edecek” diye konuştu.