1 Ocak’ta Mekke'nin fethinin 1387 yılı olduğunu belirten Samanlı, “Peygamber efendimiz Mekke'nin kan dökülmeden fethedilmesini istiyordu. Bu amaçla Hicretinin 8. yılı olan 630 yılında Ramazan ayının 10. günü 12 bin kişilik büyük bir ordu ile Medine’den çıktı ve Mekke'ye ulaştı. Bu ani kuşatma karşısında Mekkeli müşrikler neye uğradıklarını şaşırmışlar ve savaş hazırlığını bile yapamamışlardır. Mekkeliler korkularından şehri savunamadılar ve Müslümanlar hiç kan dökülmeden Arabistan'ın en büyük, en kutsal şehrini savaşsız fethettiler” dedi.

Bundan sonra Mekke halkının tamamının Müslüman olduğunu ve İslam dinini kabul ettiğini anımsatan Samanlı, “Kabe etrafında 360 civarında put vardı, Efendimiz bunların derhal yıkılma talimatını verdi. İslam dininin merkezi olan bu belde, böylelikle şirkten, putperestlikten arındırılmış yeni bir hayata kavuştu. Mekke alındıktan sonra çevredeki diğer bütün Arap kabileleri de İslam dinine katıldı. Böylelikle İslamiyet büyük güç kazandı. Bugün Mekke'nin fethinin yıl dönümü tüm İslam aleminin bu fethin yüzü suyu hürmetine uyanıp birlik beraberlik içerisinde olmalarını. Anaların ağlamadığı, şehitlerin gelmediği bir yıl olmasını diliyoruz. Müslümanların her savaştan galip gelmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA