17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’ndan izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 14 asker şehit oldu. 56 yaralının da olduğu bildirildi.

İstanbul’da yapılan saldırının acısı dinmeden Kayseri’de bir saldırı daha gerçekleştirildi. Bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda, söz konusu aracın askeri taşıyan halk otobüsünü yaklaşık 5 kilometre boyunca takip ettiği öğrenilirken, aracın plakasının da sahte olduğu ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ

Saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili olarak ise okların PKK’yı gösterdiği dile getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün yaptığı açıklamada, “Şu anda 7 kişi gözaltında, 5 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Olayın nereden ve nasıl intikal ettiğine yönelik teröristin kimliği belli” dedi.

Kayseri'de Talas Bulvarı'nda bulunan Erciyes Üniversitesi kavşağında meydana gelen bombalı saldırıdan sonra Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin 4 bir yanından teröre lanet çağrıları yapılırken, siyasiler de terörü kınadı. Malatyalı siyasiler ve yöneticiler ise yine terörü kınadıklarını belirterek mesaj yayınladılar. Yayınlanan mesajlar şu şekilde:

TÜFENKCİ: TERÖR BİTECEKTİR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı yazılı açıklamada, “Terör Kayseri'de askerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef almıştır. Kayseri’de meydana gelen hain saldırıyı lanetliyorum. Ülkemizin istikameti bellidir. Bu istikameti belirleyecek olan terör odakları değil, millettir. Türkiye’nin gelişmesine ve istikrarına göz dikenler, ülkemizin gündemini teröre çevirmek isteyenler asla başarıya ulaşamayacaklardır. Herkes bilmelidir ki ülkemiz her türlü terör örgütüyle ve onların arkasındaki vesayet odaklarıyla mücadelesinde kararlıdır. Terör bitecektir, biz bunda kararlıyız ve ne gerekiyorsa da yapacağız. Korku ve panik yaratmaya odaklı bu hain saldırılara karşı milletimiz, her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenerek, birliğine ve dirliğine sahip çıkacak bu hainlere en güzel cevabı verecektir. Terör bizleri, yıldırmayacak daha da güçlendirecektir. Bu elim saldırıda hayatını kaybederek şehadete ulaşan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ÇALIK: YÜREKLERİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bir mesaj yayınlayarak, “Boğazımız düğümleniyor, kelimeler artık kifayetsiz kalıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’taki alçak saldırının acısı geçmemişken, bu kez yüreklerimize Kayseri’de ateş düştü. Milletimizin iman dolu göğsünü bir kez daha kor ateşi sardı. Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’nı hedef alan kahpe saldırıyı en şiddetli şekilde lanetliyor, şehit düşen evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye’yi bozguna uğratmak için tüm imkanlarını seferber edenler, tarihte olduğu gibi yine bozguna uğrayacaklardır. Emin adımlarla yürüdüğümüz hedeflerimizden hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır” şeklinde ifadelere yer verdi.

AĞBABA: 20’Lİ YAŞLARDA GENCECİK FİDANLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaptığı yazılı açıklamada, “20’li yaşlarındaki gencecik fidanların hayatlarının baharında teker teker elimizden alınmasını kabul edemiyoruz. Terör hiçbir zaman, hiçbir yerde amacına ulaşmamıştır. Ulaşamayacaktır. İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve 36'sı polis 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzüntüsünü yaşamaya devam ederken, bir hafta sonra Kayseri’den gelen haberle bir kez daha sarsıldık. Çarşı iznine çıkan askerlerimize yönelik gerçekleştirilen saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

ÇAKIR: BU MİLLET DİZ ÇÖKMEYECEKTİR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle baş sağlı mesajı yayımladı. Çakır mesajında, “Dün olduğu gibi bugün de haklının, mağdurun ve garibanın yanında yer alan ülkemize kendi düzenlerini istedikleri gibi sürdürebilmek için terör dayatması yapılmaktadır. Bütün dünya şunu bilmelidir ki tarih boyunca inandığı ve savunduğu haklı davasında hiçbir zaman ödün vermeyen bu millet, şu anda dayatılan terör karşısında da asla pes etmeyecek ve diz çökmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

GÜRKAN: BİZİ BÖLEMEYECEKLER

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Kayseri’de yaşanan alçak bombalı saldırı olayını kınadı. Başkan Gürkan, “Kayseri ilinde çarşı iznine çıkan ve tamamı silahsız olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik alçakça ve haince bir bombalı saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı başta olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik yapılan tüm saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyorum. Terör örgütleri ve arkasındaki güçler, çarşı iznine çıkan silahsız güvenlik güçlerimize ve sivillere yönelik bombalı saldırıda bulunacak kadar alçalmışlardır. Bu saldırılar, Türkiye Cumhuriyetinin terör örgütünün tasfiyesine yönelik yaptığı mücadelenin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar, dün gün olduğu gibi bu günde bizleri yıldıramayacaktır. Bizleri, bölemeyecekler, bizleri yolumuzdan alıkoyamayacaklardır” sözlerine yer verdi.

POLAT: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Yeşilyurt Belediye başkanı Hacı Uğur Polat, Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü hedef alan canlı bomba saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Askerimizin, polisimizin, öğrencilerimizin ve masum sivillerin canına kast eden hain terör eylemlerini bir kez daha nefretle ve lanetle kınıyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimiz maruz kaldığı ihaneti ve kaybettiği evlatlarını unutmayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

KAHTALI: BU DURUŞ…

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kayseri’deki terör saldırısına tepki göstererek, “Ülkemizde alçakça ve kalleşçe gerçekleştirilen terör saldırılarının amacı, ülkemizi hedeflediği yolda sekteye uğratmak ülke genelinde kaos ve bir iç karışıklık çıkarmak, ekonomik ve uluslararası anlamda yapamadıklarını 15 Temmuz’da ülkemizi istila edemeyenlerin terörle bizi yıldırma çabalarıdır. Bu alçak saldırılar birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemekte, kardeşlik hukukumuzu arttırmakta ve düşmanlarımıza karşı sert bir duruş göstermektedir. Bu duruş, bu ülkede terörü bitirecektir demektir. Bu duruş, biz biriz beraberiz, bu devleti ve milleti bölemeyeceksiniz demektir. Bu duruş şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır demektir. Bu duruş, Kayseri Komando Tugayı sizi inlerinizde bulup hak ettiğiniz şekilde cezalandıracak demektir” ifadelerini kullandı.

MGTC: KINIYORUZ

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetinden yapılan açıklamada ise, saldırı ile ilgili olarak, “Hain terör örgütleri, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik saldırılarından birini daha, bu kez Kayseri'de gerçekleştirdi. Çok sayıda şehit ve yaralımızın yürekleri dağladığı bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler her ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır. Yapılan saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kederli ailelerine ise sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

KESKİN: MİLLETİMİZİN KUDRETİ VE…

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Kayseri’de yaşanan bombalı saldırı ile ilgili olarak yayınladığı mesajda, “İstanbul ve ardından Kayseri’de vatan evlatlarına yönelik yapılan saldırılar acımızın üstüne acılar koymuştur. Ancak o derecede terör örgütlerine karşı öfkemizi de arttırmıştır. Tüm şehitlerimize rahmet ve şükranla anıyor, yaralılarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yıkıcı, bozguncu, hain ve ihanetçiler kim olursa olsun, hangi kesim olursa olsun, artık milletimizin kudreti ve devletimizin gücü karşısında bir an önce yok edilmezi elzemdir. Devletimizin ve Hükümetimizin bu konuda atacağı adımları ve gerçekleştireceği çalışmaları esnaf ve sanatkar camiası olarak destekliyoruz” ifadelerini kaydetti.

HABER MERKEZİ