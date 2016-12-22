"Halep'e Yol Açın" kampanyası çerçevesinde Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Malatya’dan da harekete geçildi. Malatya’dan yaklaşık 500 kişinin yer aldığı 60 araçlık bir konvoyla Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’na giden vatandaşlar büyük bir bekleyiş içerisinde. Cilvegözü’nden BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulunan İHH Malatya İl Temsilcisi Ömer Derin, sonuç alınana kadar sınırda bekleyeceklerini söyledi.

YOLA ÇIKTIK

“Şu anda Cilvegözü’ndeyiz ve Halep için buradayız” diyen Derin, Halep’te insani yardım koridorunun açılması için mücadele edeceklerini ifade etti. Cilvegözü’ne Malatya’dan yaklaşık 500 kişiyle gittiklerini belirten Derin, “Türkiye’nin 81 ilinden insanlar burada, sınır kapısında birikti. Halep’te Rusya’nın, Esed güçlerinin yaptığı zulmün artık bitmesini, mazlum halkın oradan çıkması için insani yardım koridorunun açılması gerektiğini haykırmak için buradayız. Malatya’dan konvoy şeklinde 45 özel araç, 3 otobüs olarak yola çıktık. Ama yolda konvoyumuza dahil olan araçlar da oldu ve bunlarla birlikte de yaklaşık 60 araçlık bir konvoy ve aşağı yukarı de 500 kişiyle buraya geldik” diye konuştu.

İNSANLAR BEKLEYİŞ HALİNDE

Halep’teki katliamların devam ettiğini dile getiren Derin, “Halep’ten insanların tahliye edilmesi için anlaşmalar yapılmıştı. Ancak bu anlaşmalar iptal edildi. Bugün tekrar görüşmeler oluyor. Bu görüşmeler çerçevesinde tahliyelerin tekrar başlamasını ümit ediyoruz. Bunun için Cilvegözü’nde insanlar bir bekleyiş halinde. İnsanlar tahliyelerin yeniden başlayana kadar da bekleyecek. Sınıra doğru da yürüyüş halindeler. Bizler de sonuç olana kadar buradayız. Ülkemiz Suriyelilere sürekli sahip çıktı. Halep’i unutturmasınlar. Çünkü Halep’te insanlık tarihinin en korkunç katliamı yapılıyor. Çocuk ve kadınlar hunharca öldürülüyor. Maalesef onlara bir yaşam hakkı verilmiyor. Halep’in sürekli gündemde tutulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL