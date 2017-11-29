Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Eylül ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayından konut fiyat endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,63, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 11,14 artışla 246,05 seviyesinde gerçekleşti.

HEDONİK KONUT FİYAT ENDEKSİ

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69 oranında artarak 210,42 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,64 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,40 oranında azalış gösterdi. Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,19, 0,38 ve 1,36 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5,71, 7,58 ve 16,77 oranlarında artış gösterdi.

Öte yandan son TÜİK rakamlarına göre Malatya’da konut satışları düşmüştü…

İHA