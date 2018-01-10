MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallelerine büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Konurtay Mahalle Muhtarı Hasan Tokay, “Mahallemizde 40 evin su sıkıntısı vardı. Yaklaşık 40 günde yapılan çalışmalar sonucundan 2 bin 500 metrelik içme suyu altyapısı inşa edildi. Mahallemizde bulunan bütün evlere su ulaştırıldı. Ayrıca 600 metrelik bir içme suyu hattımız vardı. Sürekli arıza veriyordu. Bu 600 metrelik içme suyu hattını da MASKİ Genel Müdürlüğü tamamen yeniledi. Mahallemize çok güzel yatırımlar yapıldı. Vatandaşlarım çok rahat, herkesin evinde su akıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

“GELECEK 50 YILI İNŞA EDİYORUZ”

Malatya’nın 11 ilçesinin merkez ve mahallelerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Doğanyol ilçemizin Konurtay Mahallesi’nde 3 bin 100 metre ve Bahra Mahallesi’nde 4 bin 300 metre olmak üzere toplamda 7 bin 400 metrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamladık. Malatya merkez, ilçeler ve mahallelerinin tamamının altyapısını garanti altına almak için çalışıyoruz. Şehrimizin gelecek 50 yılını inşa ediyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ