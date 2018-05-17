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Konfeksiyonda eleman bulunamıyor

Malatya Usta Öğreticiler Derneği tarafından açılan kursta konuşan İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Malatya’da konfeksiyon sektöründe kadın eleman bulmakta ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirerek, “Biz arka mahallelerimizde bu kursları vererek aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısını bir nebze de olsa gidermek istiyoruz” dedi.

Konfeksiyonda eleman bulunamıyor

Malatya Usta Öğreticiler Derneği tarafından açılan kursta konuşan İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Malatya’da konfeksiyon sektöründe kadın eleman bulmakta ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirerek, “Biz arka mahallelerimizde bu kursları vererek aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısını bir nebze de olsa gidermek istiyoruz” dedi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:38
Konfeksiyonda eleman bulunamıyor

Malatya İŞKUR Müdürlüğü, Halk Eğitim merkezlerinin destek verdiği ve Malatya Usta Öğreticiler Derneği tarafından bir kurs açıldı. Çeşit çeşit el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği kursun açılışına, İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Halk Eğitim merkezleri müdürleri, Malatya Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Halise Can ve üyeler katıldı.

Kursun açılışında konuşan Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Halk Eğitim müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Malatya Usta Öğreticiler Dernek Başkanlığı iş birliği ile sürekli Malatya’da bu gibi kursları açmaya ve etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ÖNEM ARZ EDİYOR

Kursların büyük önem taşıdığını belirten Toman, “Her yıl Malatya’mıza tanınan bütçe karşılığında çeşitli mahallelerimizde, köylerimizde hatta kasabalarımızda bay ve bayanlara yönelik kurslar açmaktayız. Temel amaç, bu insanların evde ömür tüketmelerinin karşılığında aktif bir hayata atılmaları, kendilerine özgüven noktasında yardımcı olması ve çocuklarına, ailelerine katkısı olması hasebiyle bu kursların büyük bir önemi vardır. Çünkü kendileri ile birebir yaptığımız görüşmelerde çok ciddi psikolojik sorunları olup da burada bunu izole ettiklerini söylüyorlar. Kendilerine güven geldiğini, ailelerine, çocuklarına fayda sağladıklarını ifade ettiler. Bunlar bu anlamda çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

ETKİNLİKLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Toman, “Bu sene bütçe biraz kısıtlı geldi. Bizim temel amacımız bu kursları başarı ile bitiren kişilerin istihdamını sağlamaktır. Biz dernek başkanımıza ve hocalarımıza diyoruz ki, ‘ Mutlaka dikiş alanı üzerinde eğitim veren iş yerlerinin tamamında iş garantisi vardır. Hatta konfeksiyon sektörü Malatya’da kadın eleman bulmakta ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Biz arka mahallerimizde de bu kursları vererek aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısını bir nebze de olsa gidermek istiyoruz. Ben dernek başkanıma, halk eğitim müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Önemli olan gönül birliği ve insanların mutlu olması, bir şeyler üretmesidir. Bunlar böyle güzel işler yaptıkları sürece bizimde desteğimiz devam edecektir. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ARA ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ

Daha sonra söz alan Malatya Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Halise Can ise, “Yeni İŞKUR kursumuzu açtık. Müdürlerimizi ziyarete çağırdık. Onlar da bizi kırmadılar, geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bize sundukları hizmet için de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dernek amacıyla stant kurduk. İlgi çok güzeldi. Derneğimizin bütçesine katkıda bulunmak için bir yemek standı kurduk. Çok güzel işler çıkardık. Ara eleman yetiştiriyoruz. Evlerine, çocuklarına katkıları oluyor. İş yeri açma istekleri artıyor. KOSGEB’in kendi işini kurma kredilerinden yararlanılarak iş yeri açmalarına öncü olacak” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKonfeksiyonİŞKURVahap Toman
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