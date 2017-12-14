Suyu ölçerek yönettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Suyumuzu kontrolümüz altına almak için yatırımlar yapıyoruz. Kontrollü, ölçülebilen, hesap verilebilen çalışmalar yapmak için çalışıyoruz. Konak Mahallemizde maliyeti 4,6 milyon TL olan 23 kilometrelik içme suyu hat çalışmamızı tamamladık. Şu anda abone bağlantıları ve debimetre vana odası çalışmalarımız devam ediyor. Bin 300 adet abone bağlantısının 225 adedini tamamladık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla mahalle veya sokaklara verilen ve kullanılan suyun miktarını biliyor, kontrolünü sağlayabiliyoruz. Çalışma yaptığımız bölgelerde dış müdahale olmadığı sürece arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşanmayacak. Hedefimiz kayıp kaçak su kullanımını en aza düşürmek, mevcut su kaynaklarımızı uzun yıllar vatandaşımızın musluklarına aynı kaliteyle ulaştırmaktır. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin altyapı ağını güçlendirmek için özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ