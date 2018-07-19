Komutan Temel’in eşi Yargıtay üyesi

Türkiye için çok önemli olan operasyonları yöneten Malatya 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in eşi Ferhan Temel, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay'a yapılan atama kararları ile Yargıtay üyesi olarak atandı.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMLİĞİ YAPTI

Yeni Yargıtay üyesi Ferhan Temel 1963 doğumlu. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel, göreve Kayseri hakim adayı olarak başladı. Kars Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Kayseri Tomarza Hakimliğinin ardından da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği yaptı.

ATANAN İSİMLER

Önceki gün Resmi Gazete yayımlanan karara göre, Yargıtay üyelerine atanan isimler, Abdullah Özer, Abdurrahman Orkun Dağ, Ahmet Badalı, Ahmet Kar, Ahmet Sezer, Ali Doğan, Ali Nevzat Açıkgöz, Ali Öztürk, Ali Sandıkcı, Aytekin Cenikli, Bayram Aydoğdu, Bayram Şen, Berrin Aksoyak, Bülent Kantarcı, Cafer Aşık, Celal Albay, Cengiz Balıkçı, Cengiz Turhan, Çetin Akkaya, Doğan Ağırman, Ekrem Çetintürk, Harun Mert, Orhan Sekmen, Ergün Şahin, Ertan Aydın, Fahrettin Kırbıyık, Fahrettin Koç, Faris Karak, Fatih Akdoğan, Fatih Mehmet Öztürk, Fehmi Tosun, Ferhan Temel, Feyzullah Taşkın, Fikret Demir, Haluk Beşer, Hasan Öz, Hayri Kaynar, Hulusi Pur, Hüseyin Sarıkamış, İbrahim İlhan, İbrahim Pektaş, İdris Ünal, İlhan Kara, İsmail Aysal, İsmail Tamer, İsmail Ulukul, İsmail Yavuz, Kemalettin Ünlü, Kenan Zeybek, Mahmut Akgün, Mehmet Asanoğlu, Mehmet Cebeci, Mehmet Fatih Belviranlı, Mehmet Odabaşı, Mehmet Özdemir, Mehmet Tunç, Metin Tepe, Mikail Özdemir, Muhammed Yavuz, Muharrem Ürgüp, Mustafa Çorumlu, Mustafa Demirel, Mustafa Doğru, Mustafa Erol, Mustafa Karayıldız, Mustafa Taner Uyar, Mustafa Yapıcı, Mustafa Yıldırım, Muzaffer Gürkanlı, Nadir Meral, Nazım Durmaz, Necip Topuz, Numan Kılıç, Orhan Balbal, Orhan Usta, Orhan Yalmancı, Rahmi Altuntop, Recep Uyanık, Rifat İnanç, Sabri Yılmaz, Sadi Doğan, Salim Küçük, Salim Aker, Serdar Coşkun, Serdar Mutta, Sinan Sezer, Şaban Kazdal, Şahin Çil, Şerafettin Özyürür, Şerafettin Saka, Talip Bakır, Tekin Küçük, Turhan Kök, Uğur Sürmeli, Veli Şengün, Velihattin Eldemir, Yakup Dokgöz, Yılmaz Akıncı, Yunus Yılmaz, Yüksel Gezgin’den oluştu.