Gelen bilgilere göre, Paşaköşkü Mahallesi Hüseyin Doğan Dede Sokağı’nda oturan Suriyeli İsmet Oso’nun evinin kömürlük kısmında, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa zamanda büyümesi üzerine çevrede bulunan mahalle sakinleri yangını ihbar etti. Bu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, eve ve civardaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın sırasında kömürlük içerisinde bulunan kışlık yakacaklar telef oldu. Polisin olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

İHA