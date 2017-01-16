16 Ocak 2017 Pazartesi

Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Malatya’da Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin kömürlüğünde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu bilgisine ulaşıldı.

16 Ocak 2017 Pazartesi 11:17
Kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

  Gelen bilgilere göre, Paşaköşkü Mahallesi Hüseyin Doğan Dede Sokağı’nda oturan Suriyeli İsmet Oso’nun evinin kömürlük kısmında, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa zamanda büyümesi üzerine çevrede bulunan mahalle sakinleri yangını ihbar etti. Bu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, eve ve civardaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın sırasında kömürlük içerisinde bulunan kışlık yakacaklar telef oldu. Polisin olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya