Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102537
ALTIN
188.990
DOLAR
4.5696
STERLİN
6.1347
EURO
5.3725

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için iş adamları ve yardımseverlerden destek isteyen Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, devletten bile yardım almayan birçok ihtiyaç sahibi olduğunu ifade ederek, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir demiştir Resullullah (sav). Bu yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için iş adamları ve yardımseverlerden destek isteyen Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, devletten bile yardım almayan birçok ihtiyaç sahibi olduğunu ifade ederek, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir demiştir Resullullah (sav). Bu yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:49
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanlığı, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdikleri yardım kampanyalarına devam ediyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, BUSABAH gazetesine konuşarak,  sözlerine Ramazan ayının hüzünle başladığını dile getirdi.

FİLİSTİN RAMAZAN’A HÜZÜNLÜ GİRDİ

Filistin’de onlarca Müslüman’ın şehit edildiğini dile getiren Başkan Ortaç, yüzlerce Filistinlinin de yaralandığını kaydetti. Ortaç, “İsrail’in Filistin’de aşırı şiddet ve hakiki mermi kullanarak kardeşlerimizi protesto eylemlerine karşılık vererek Ramazan’a hüzünlü girdi. Tüm İslam alemi olarak acı bir Ramazan’a giriyoruz ama hayat da devam ediyor. Bir yerde mücadele edeceğiz bir yerde de çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR

Ramazan ayının birlik ve yardımlaşma olma ayı olduğunu ifade eden Başkan Ortaç, “Ramazan ayı nedeniyle her gün biz kendi bölgemizde ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın Ramazan’ı daha rahat geçirmeleri için bazı yardımlarda bulunuyoruz. Bunlar gıda yardımı oluyor, maddi yardımlar oluyor. Ramazan’ı bu şekilde rahat geçirmeleri, kardeşçe yaşamaları, birlikte olmanın mutluluğunu veriyor. İnsanlar da mutlu oluyor. Sosyal olmanın yolu budur. Zaten komşusu açken tok yatan bizden değildir demiştir Resullullah (sav). Bu yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünlerde ülkemizde milyonlarca mülteci de var. Suriye de yapılan operasyonlar sonucunda bir kısmına topraklarına geri gitme imkanı verilecek. Ancak etrafımız ateşten çember ve bu yüzden birlik olma zamanı, gönülleri fethetme zamanıdır. Birlik ve beraberlik olup, birbirimize yardım etmekten geçiyor. Ben şundan eminim ki milletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığını gösterecektir. Şu an kardeş ve birlik olmanın zamanı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE DAĞITALIM

İş adamlarına ve hayırseverlere çağrıda da bulunan Başkan Ortaç, “Ben Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı olarak diyorum ki, Battalgazi’de 102 muhtarımız var ama şehir merkezinde olan, yoğunluğu yüksek olan mahalle muhtarlarımız aranarak yardımların çok sağlıklı ve sıhhatli ulaşacağına eminim. Mahallelerimizde yaşayan sosyal yardımlaşmadan yardım alan ihtiyaç sahiplerimizin isimleri belli ama şu bir gerçek ki, varlıktan yokluğa düşenler gidip isteyemiyor. Bazı ihtiyaç sahiplerimiz yardım istemenin onuruna dokunacağını düşünüyor. İhtiyaç sahibi olduğu halde devletten bile yardım almayan insanlarımız var. Biz muhtarlar olarak onları da biliyoruz. Biz onlarının onurlarını kırıp üzmeden yardımları bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu çok önemli. İş adamlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diyorum ki, ya Battalgazi Muhtarlar Derneğini arayarak ya da muhtarlarımızı arayarak, isterlerse birlikte dağıtalım, yardımlarını bekliyoruz. Birlikte o mutluluğu birlikte yaşayalım” ifadelerine yer verdi.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRamazanAbdulvahap Ortaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Tüfenkci: "Kağıtları Azaltıyoruz"
Bakan Tüfenkci: "Kağıtları Azaltıyoruz"
Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...
Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...
Listeler bugün YSK’ya veriliyor
Listeler bugün YSK’ya veriliyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim