Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanlığı, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahipleri için gerçekleştirdikleri yardım kampanyalarına devam ediyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, BUSABAH gazetesine konuşarak, sözlerine Ramazan ayının hüzünle başladığını dile getirdi.

FİLİSTİN RAMAZAN’A HÜZÜNLÜ GİRDİ

Filistin’de onlarca Müslüman’ın şehit edildiğini dile getiren Başkan Ortaç, yüzlerce Filistinlinin de yaralandığını kaydetti. Ortaç, “İsrail’in Filistin’de aşırı şiddet ve hakiki mermi kullanarak kardeşlerimizi protesto eylemlerine karşılık vererek Ramazan’a hüzünlü girdi. Tüm İslam alemi olarak acı bir Ramazan’a giriyoruz ama hayat da devam ediyor. Bir yerde mücadele edeceğiz bir yerde de çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR

Ramazan ayının birlik ve yardımlaşma olma ayı olduğunu ifade eden Başkan Ortaç, “Ramazan ayı nedeniyle her gün biz kendi bölgemizde ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın Ramazan’ı daha rahat geçirmeleri için bazı yardımlarda bulunuyoruz. Bunlar gıda yardımı oluyor, maddi yardımlar oluyor. Ramazan’ı bu şekilde rahat geçirmeleri, kardeşçe yaşamaları, birlikte olmanın mutluluğunu veriyor. İnsanlar da mutlu oluyor. Sosyal olmanın yolu budur. Zaten komşusu açken tok yatan bizden değildir demiştir Resullullah (sav). Bu yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünlerde ülkemizde milyonlarca mülteci de var. Suriye de yapılan operasyonlar sonucunda bir kısmına topraklarına geri gitme imkanı verilecek. Ancak etrafımız ateşten çember ve bu yüzden birlik olma zamanı, gönülleri fethetme zamanıdır. Birlik ve beraberlik olup, birbirimize yardım etmekten geçiyor. Ben şundan eminim ki milletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığını gösterecektir. Şu an kardeş ve birlik olmanın zamanı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE DAĞITALIM

İş adamlarına ve hayırseverlere çağrıda da bulunan Başkan Ortaç, “Ben Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı olarak diyorum ki, Battalgazi’de 102 muhtarımız var ama şehir merkezinde olan, yoğunluğu yüksek olan mahalle muhtarlarımız aranarak yardımların çok sağlıklı ve sıhhatli ulaşacağına eminim. Mahallelerimizde yaşayan sosyal yardımlaşmadan yardım alan ihtiyaç sahiplerimizin isimleri belli ama şu bir gerçek ki, varlıktan yokluğa düşenler gidip isteyemiyor. Bazı ihtiyaç sahiplerimiz yardım istemenin onuruna dokunacağını düşünüyor. İhtiyaç sahibi olduğu halde devletten bile yardım almayan insanlarımız var. Biz muhtarlar olarak onları da biliyoruz. Biz onlarının onurlarını kırıp üzmeden yardımları bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu çok önemli. İş adamlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diyorum ki, ya Battalgazi Muhtarlar Derneğini arayarak ya da muhtarlarımızı arayarak, isterlerse birlikte dağıtalım, yardımlarını bekliyoruz. Birlikte o mutluluğu birlikte yaşayalım” ifadelerine yer verdi.

