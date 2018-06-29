Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97274
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5613
STERLİN
5.9902
EURO
5.3027

KOLTUKLARI KORUYACAKLAR MI?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nden sonra gözler kurulacak olan yeni kabineye ve partilerin durumuna çevrildi. Bu anlamda AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın koltuğunu koruması beklenirken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Bülent Tüfenkci’nin ise yeni dönemde işi zor gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde daha önce 26 olan bakanlık sayısı 16’ya düşürülecek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da kapatılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın pozisyonu ise Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki genel başkanlık yarışına göre netleşecek.

KOLTUKLARI KORUYACAKLAR MI?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nden sonra gözler kurulacak olan yeni kabineye ve partilerin durumuna çevrildi. Bu anlamda AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın koltuğunu koruması beklenirken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Bülent Tüfenkci’nin ise yeni dönemde işi zor gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde daha önce 26 olan bakanlık sayısı 16’ya düşürülecek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da kapatılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın pozisyonu ise Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki genel başkanlık yarışına göre netleşecek.

29 Haziran 2018 Cuma 10:58
KOLTUKLARI KORUYACAKLAR MI?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin yapılmasından sonra gözler hükûmetin kurulacağı tarihe çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabileceğini belirtti. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. 8 Temmuz Pazar günü Mecliste milletvekilleri için yemin töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yemin etmesinin ardından kabinenin açıklanma süreci beklenecek. Yeni sisteme göre Bakanlar Kurulu 16 isimden oluşacak. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na bağlı 9 kurul yer alacak. Bu kurullar 'Yerel Yönetim Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Gıda Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Hukuk Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Ekonomi Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları' olacak. Tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek ve Cumhurbaşkanı'na bağlı 'Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi' kurulacak. Yeni kabinede Malatya’dan bir ismin olup olmayacağı ise merak ediliyor.

ÇALIK’IN GÖREVİ…

Diğer taraftan parti içlerindeki son durum da şu sıralar çok konuşuluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği görevini yürüten Öznur Çalık’ın tekrar genel başkan yardımcısı olması bekleniyor. Çalık, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’de Malatya ikinci sıra milletvekili adayıydı.

BAKANLAR MİLLETVEKİLİ OLMAYACAK!

Yeni sistemde ‘Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı’ kapatılacak. 26 olan bakanlık sayısı 16’ya indirilecek. Bakanlar meclis dışından seçilecek. Tüm bunlar göz önüne alındığında işi bir hayli zorlaşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ise tekrar bakan olması oldukça zor gözüküyor.

AĞBABA’NIN DURUMU

CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği görevini yürüten Veli Ağbaba’nın durumu da netlik kazanamayan noktalar taşıyor. Muharrem İnce’nin CHP genel başkanı olması yönünde söylentiler devam ederken, İnce’nin, “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin” ifadesi, bu duruma cevap oldu. Ancak durum halen netlik kazanmadı. İnce’nin genel başkan olması halinde Veli Ağbaba’nın genel başkan yardımcısı olamayacağı belirtiliyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı devam ederse, Ağbaba’nın tekrar genel başkan yardımcısı olması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkBülent TüfenkciVeli AğbabaSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Koca’ya ziyaret
Başkan Koca’ya ziyaret
Ticaret Borsasına ziyaret
Ticaret Borsasına ziyaret
Taleplerini yinelediler
Taleplerini yinelediler

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim