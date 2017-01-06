Bakan Bülent Tüfenkci mesajında, “Malatyalı hemşehrim Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç ile silah arkadaşı Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek’in Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Halep'e bağlı El Bab’da şehit düşmesinden derin bir teessür duydum. Şehitlerimiz Bilgiç ve Şimşek’e Allah’tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine sabır, yaralı vatan evlatlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemizin savunması adına kar, kış demeden Suriye’de Fırat Kalkanı Operasyonu’nda kahramanca çarpışan yiğitlerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” sözlerine yer verdi.

BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK

Terörün kökünü kazıyacaklarını ifade eden Tüfenkci, “Silahlı Kuvvetlerimiz ile güvenlik güçlerimiz yurt içinde ve yurt dışında, ülkemizi ve milletimizi korumak için terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Ülkemizin istikbali için yürütülen bu mücadelede DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin kökünü kazımaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörle terbiye etme ve istikrarsızlaştırma gayreti içerisinde olanlar da bilsinler ki hiçbir güç milletin birlik ve beraberliği karşısında başarıya ulaşma şansı yakalayamayacak. Başta Malatyalı hemşehrim Hüsnü Bilgiç olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin güvenliği, ülkenin huzuru ve esenliği için verilen mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” sözlerin kaydetti.

HABER MERKEZİ