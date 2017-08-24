Irak’ta gümrük memuru olarak çalışan 43 yaşındaki Ali Abid Hamza Muhsin’in, şeker hastalığı nedeniyle ayaklarında oluşan ödemin tedavisi için gittiği doktorlardan ‘ayak parmakların kesilecek’ cevabı alması üzerine, Muhsin, kök hücre tedavisi yapılan merkezlerden biri olan Malatya’ya gelerek tedavi oldu. Hastaya yapılan kök hücre tedavisi ile ayak kesilmekten kurtarıldı.

TÜRK DOKTORLARIN BAŞARISI KONUŞULUYORDU

Konu ile ilgili BUSABAH’a açıklamada bulunan Iraklı Ali Abid Hamza Muhsin,“Ayağımda oluşan ödemden dolayı birçok hastane gezdim. Buradaki doktorlar bana tek kurtuluşun ayak bileğimin kesilmesi olduğunu söyledi. Irak’ta Türk doktorlarının başarısı konuşuluyordu. Ben de Türkiye’ye geldim. Hastalığım ile ilgili uzman doktorları gezdiğimde bana Turgut Özal Tıp Merkezi’ni tavsiye ettiler. Yüzlerce doktorun aksine bana ayağını eski haline getiririz demelerine şaşırdım. Çünkü ben artık umudumu kaybetmiştim. Bugün ayağım sapasağlam şekilde memleketime gidiyorum. Türk doktorlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

UMUTSUZ VAKAYDI

Turgut Özal Tıp Merkez Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında grevli Prof. Dr. Yusuf Kenan Çoban ise, “Yapılan tedavi ile hastamız ayağına kavuştu. Hastamız buraya geldiğinde psikolojik olarak umutsuz vakaydı. Biliyorsunuz tedavilerin en büyüğü psikolojinizin buna hazır olmasıdır. Hastamız birçok yerden umutsuz cevaplar alınca ister istemez sıkıntı içine girmiş. Diyabetten dolayı kök hücre tedavisi ile ayağında oluşan bütün ödemi aldık” diye konuştu.

YAĞ DOKUSU İLE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Hastada karın bölgesinde alınan yağ dokusu ile kök hücreyi yaraya enjekte ederek tedavi yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Yusuf Kenan Çoban, “Merkezimizde yapılan müdahale ile hastamızın ayağındaki diyabet yarasına yağ dokusundan aldığımız kök hücreleri yaraya enjekte ettik. Kök hücre tedavisi ile ayağını kurtardık. Yurt dışından gelen hastalarımıza kök hücre tedavisi uygulamış olduk ve bugün hastamızı taburcu ediyoruz. Türkiye’de önceden hastalarımız yurt dışına giderek kök hücre tedavisi oluyordu. Bugün yurt dışında hastalarımız buraya gelerek tedavi oluyor. Yapılan yatırımlarla bugün merkezimiz dünyanın birçok yerinden hasta kabul ediyor. Sağlık Bakanlığımızda bu konuda çok güzel çalışmaları var” sözlerine yer verdi.









TAHİR ÖZÇELİK