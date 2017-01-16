16 Ocak 2017 Pazartesi

‘Kocamın Nişanlısı’ oyuncuları sevenleriyle buluştu

Tuğba Özay, Arzu Yanardağ, Mehmet Çepiç ve İpek Tenolcay’ın yer aldığı ‘Kocamın Nişanlısı’ komedi tiyatro oyunu Malatyalılarla buluştu. Gösteri öncesi oyuncular, sevenleriyle bir araya geldi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 11:14
‘Kocamın Nişanlısı’ oyuncuları sevenleriyle buluştu

  Malatya Park AVM'de söyleşi gerçekleştiren tiyatro oyuncularına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Oyun hakkında bilgi veren Tiyatro sanatçısı Mehmet Çepiç, bu tiyatro oyun fikrinin kendisinden çıktığını söyledi.

50 YILLIK ESER
  Oyuncu Çepiç, “Ekibi oluşturmak konusunda Tuğba Özay’ın Arzu Yanardağın ve diğer tiyatro oyuncuları arkadaşlarımız çok büyük destek verdiler. Fatih Aydın kardeşimiz dizi çalışmalarına ara vererek oyuna daha çok ağırlık verdi. Eseri biliyorsunuz Sadık Şendil eseri ve en az 50 yıllık eser, Kemal Sunal sahnesinde Malatyalılarla buluşacak. Muhteşem, çok keyifli kahkaha atacağınız bir oyun” dedi.

Oyuncu Tuğba Özay da, daha önce başka projeler içinde Malatya geldiğini belirterek ‘Kocamın Nişanlısı’ tiyatro oyununa bütün Malatyalıları beklediklerini söyledi.

İHA
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