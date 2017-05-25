KOSGEB, 2016 yılının sonunda 15 bin işletme için başlatılan Sıfır Faizli Kredi Destek Programı kapsamında başvuru yapan işletmelerin tamamına kredi kullandırıldığını açıkladı. KOSGEB ‘2017 Yılı Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'nda ise 260 binden fazla işletmenin kredi işlemlerinin tamamlandığını ve ödemelerin bankalar tarafından devam ettiği belirtildi.

“37 BİN GİRİŞİMCİ İŞLETME SAHİBİ OLDU” KOSGEB’ten edinilen bilgilere göre, girişimcilik alanında çok önemli çalışmalara imza atıldığı belirtilerek, KOSGEB desteği ile 37 binden fazla girişimcinin KOSGEB desteği ile işletme sahibi olduğuna dikkat çekildi. Yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye’nin en önemli sorunlarından olan istihdam alanında da KOSGEB’in çok başarılı projeler ürettiği belirtilerek yapılan çalışmalar ile bugüne kadar 26 binden fazla istihdam sağlandığına dikkat çekildi.

MALATYA’DAN BİN 925 KOBİ BAŞVURU YAPTI

Geçen yıl Hükümetin desteği ile uygulamaya alınan 50 bin lira faizsiz krediye Malatya’dan bin 925 KOBİ başvuru yaptı. Bin 925 KOBİ’den ise, TÜİK verilerine göre yapılan dağıtımda 117 işletmenin başvurusu onaylandı. 2017 yılında ise, Hükümetin işletmelerin taleplerini dikkat alarak bu sayının aratacağı ifade ediliyor. 2017 yılında ayrıca mikro işletmelere öncelik verileceği öğrenildi.

2017 DESTEK YILI OLACAK

KOSGEB 2017 yılında vereceği desteğin ayrıntıları da belirlenmeye başladı. 50 Bin TL’lik destek için müracaat eden işletmeler ilk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lere verilmeye başlanıldı.







TAHİR ÖZÇELİK