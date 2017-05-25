KOSGEB, 2016 yılının sonunda 15 bin işletme için başlatılan Sıfır Faizli Kredi Destek Programı kapsamında başvuru yapan işletmelerin tamamına kredi kullandırıldığını açıkladı. KOSGEB ‘2017 Yılı Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'nda ise 260 binden fazla işletmenin kredi işlemlerinin tamamlandığını ve ödemelerin bankalar tarafından devam ettiği belirtildi.
Geçen yıl Hükümetin desteği ile uygulamaya alınan 50 bin lira faizsiz krediye Malatya’dan bin 925 KOBİ başvuru yaptı. Bin 925 KOBİ’den ise, TÜİK verilerine göre yapılan dağıtımda 117 işletmenin başvurusu onaylandı. 2017 yılında ise, Hükümetin işletmelerin taleplerini dikkat alarak bu sayının aratacağı ifade ediliyor. 2017 yılında ayrıca mikro işletmelere öncelik verileceği öğrenildi.
KOSGEB 2017 yılında vereceği desteğin ayrıntıları da belirlenmeye başladı. 50 Bin TL’lik destek için müracaat eden işletmeler ilk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lere verilmeye başlanıldı.
2 bin metrelik kısım tamamlandı
Mezbelelik kanala DSİ’den açıklama
Fakir sevinirse Ramazan, Ramazan olacak
KOBİ’lere 65 milyon TL destek
73. Genel Kurul yapıldı
Öğrenme Şenliğinde polis toplumu bilgilendiriyor...
7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin...
7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!