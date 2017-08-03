03 Ağustos 2017 Perşembe

Klima ve vantilatör satışlarında büyük artış

Malatya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle klima ve vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:47
Klima ve vantilatör satışlarında büyük artış
  Son yıllarının en sıcak yaz günlerini yaşayan Malatya’da vatandaşlar serinlemek için soğutuculara yöneldi. Son günlerde artan sıcaklıklardan dolayı ellerinde klima ve vantilatör kalmadığını vurgulayan esnaflar ise birçok vatandaşın talebini karşılayamadıklarını söyledi.
Malatya’da beyaz eşya satışı yapılan bir firmada çalışan Ramazan Şimşek, sıcakların artmasıyla birlikte klima ve vantilatör satışlarının patladığını kaydederek, şu anda stoklarda klima ve vantilatör kalmadığını aktardı.
Satışlardan memnun olduklarını belirten Şimşek, ilk defa bu kadar klima ve vantilatör satışı yaptıklarını söyledi
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya