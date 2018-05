Kızlay’dan bağışçılara Ramazan çağrısı

Ramazan ayına sayılı günler kala bazı kurumlar da hazırlıklarını hemen hemen tamamladı. Özellikle Türk Kızılay’ı Ramazan ayında kan stokunda azalma olmaması için tüm hazırlıklarını tamamlarken, BUSABAH gazetesine konuşan Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu (Malatya) Bölge Müdürü Dr. Osman Özgül, kan bağışı konusunda vatandaşlardan destek istedi.

2018 yılı içerisinin ilk aylarında kış ayının çok iyi geçtiği için kan bağışı ekiplerinin çok verimli çalıştıklarını dile getiren Dr. Özgül, herhangi bir hedef ve kan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

STOKLAR ALARM SEVİYESİNE GELMİŞTİ

Ramazan ayında kan bağışındaki düşüşleri anlatan Dr. Özgül, “Bir önceki yıl kış şartlarının ağır geçmesiyle birlikte stoklarımız alarm seviyesi vermişti. O durumu bu yıl yaşamadık. Ancak şu bir gerçek Ramazan ayı döneminde hem havaların ısınması hem resmi tatillerin başlaması hem bayram sürecine girilmesi hem de oruçlu vatandaşlarımızın kan verememesinden dolayı sürekli kan bağışında bir düşüş görülüyordu. Ramazan ayı içerisinde teravih namazlarının geç vakitlerde olması da bizi çok etkiliyordu. Çünkü kan bağışı ekibimizi caminin çıkışına kuruyorduk. Fakat vakit geç olduğu için kişiler teravih namazının hemen akabinde kan bağışı içerisinde sıra bulamazsa beklemeden evine gidiyordu. Bu yıl bunlar tekrar yaşanılacak gibi görünüyor. Çünkü bir kısır döngü tekrar yaşanacak. Biz yine mesai saatlerimizi gece saat 01.00’e kadar çıkaracağız. İftardan sonra kan bağışı kabul edeceğiz. Sahada, cami çıkışlarında olacağız. Radyo ve televizyonlarda kan bağışı farkındalığını artırmak için programlara katılacağız. Bu dönemlerde promosyon çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

KAN ACİL DEĞİL, SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR

Ramazan ayında kan bağışı çağrısında bulunan Dr. Özgül, şunları kaydetti:

“Geçen yıllara oranla baktığımızda her yıl yüzde 6 oranında bir bağış artışımız oluyor. Demek ki, vatandaşlarımızı bir şekilde bilinçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın şunun idrakinde olması gerekiyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Ramazan ayı içerisinde ameliyatlar, kan nakilleri, organ nakilleri bitmiyor. Organ naklinde dünyadaki en büyük merkezlerinden bir tanesi şu an ilimizde bu amaçla da bizim daha çok desteğe ihtiyacımız var. Nisan ayı hedefimiz 6 bin 650’yken mayıs ayında bunu 5 bin 350’ye düşürdük. Ve haziran ayında da Ramazan ayından etkileneceği için 4 bin 900’e kadar hedefimizi düşürüyoruz. Ramazan ayının bitimiyle beraber temmuz ayıyla birlikte tekrar 6 bin üniteye çıkaracağız. Bu durum bizim hem hedeflerimize hem kan bağışı oranlarına hem de kanın ilgili hastaya ulaştırılması gibi her şeyi biz planladık. Tabi bu demek değildir ki, kan sıkıntısı yaşanıyor. Ramazan ayının ilk dönemlerinde stoklarımızdaki kanlar hastanelerimizdeki kan ihtiyacına yetiyor. Fakat Ramazan ayının son çeyreğine girdiğimizde elimizdeki stokların azalması gündeme geliyor. Özellikle Ramazan ayının son haftasında sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için bağışçılarımızdan özellikle iftardan sonra hem kan bağışı merkezimize hem de sivil ekiplerimize kan bağışı bulunmalarını bekliyorum.”

KAN BAĞIŞI ORUCU BOZMAZ

Dr. Özgül, “İftardan sonra kan bağışında bulunmanın hiçbir zararı yok. Kan bağışında bulunmak için kişi bağıştan 2 saat önce tam bir öğün yemiş olması gerekiyor. Eğer ‘hem oruçluyum hem de kan bağışında bulunmak istiyorum’ diyen bağışçılarımız günün erken saatlerinde kan bağışında bulunabilir. Kan bağışında bulunmak abdesti bozar ama orucu bozmaz. İftardan sonra da bulunabilirler” dedi.

