22 Aralık 2016 Perşembe

Kızlar pembe, erkekler mavi trambüs istiyor

Malatya İnönü Üniversitesinde kız öğrencilerinin ‘Pembe trambüs istiyoruz’ kampanyasından sonra şimdi de erkekler ‘mavi trambüs istiyoruz’ kampanyası başlattı.

20 Aralık 2016 Salı 14:08
Kızlar pembe, erkekler mavi trambüs istiyor
İnönü Üniversitesinden bazı kız öğrencilerin “Malatya’da Pembe Trambüs İstiyoruz” başlığı altında başlattıkları imza kampanyasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’ya 2 adet pembe trambüsün getirileceği haberini vermişti. Ancak bu kez de bazı erkek öğrenciler kampanya başlatarak “Erkeklerin rahat seyahat etmesi için mavi trambüs istiyoruz” şeklinde bir kampanya başlattı.

Pembe trambüs çok konuşulmuştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, birkaç gün önce Malatya’ya 2 adet pembe trambüsün getirileceği haberini vermişti. Bu haberin verilmesinden sonra konu bir anda ülkenin gündemine oturmuştu. Ancak trambüs konusu bu defa da erkeklerin mavi trambüs talebiyle bir kez daha gündeme geldi.
İnönü Üniversitesinde bir grup erkek öğrenci söz konusu duruma tepki olarak bir imza kampanyası başlattı. Erkek öğrenciler, “Son zamanlarda İnönü Üniversitesi kız öğrencilerinin rahat seyahat etme gerekçesi ileri sürerek, ‘Pembe Trambüs İstiyoruz’ adı altında başlattıkları kampanyaya tepki olarak, ‘Mavi Trambüs İstiyoruz’ kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Erkek öğrenciler Çakır’dan talepte bulunacaklar
Erkek öğrencilerin başlattıkları kampanyaya bazı kız öğrenciler de destek verirken, kampanyayı başlatan grubun yeterli desteği görmesi halinde konuyu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a taşıyacakları öğrenildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın geçtiğimiz günlerde ‘siparişini verdik’ dediği pembe trambüslerin ise Nisan ayında Malatya’da olacağı belirtildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya