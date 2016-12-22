İnönü Üniversitesinden bazı kız öğrencilerin “Malatya’da Pembe Trambüs İstiyoruz” başlığı altında başlattıkları imza kampanyasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’ya 2 adet pembe trambüsün getirileceği haberini vermişti. Ancak bu kez de bazı erkek öğrenciler kampanya başlatarak “Erkeklerin rahat seyahat etmesi için mavi trambüs istiyoruz” şeklinde bir kampanya başlattı.

Pembe trambüs çok konuşulmuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, birkaç gün önce Malatya’ya 2 adet pembe trambüsün getirileceği haberini vermişti. Bu haberin verilmesinden sonra konu bir anda ülkenin gündemine oturmuştu. Ancak trambüs konusu bu defa da erkeklerin mavi trambüs talebiyle bir kez daha gündeme geldi.

İnönü Üniversitesinde bir grup erkek öğrenci söz konusu duruma tepki olarak bir imza kampanyası başlattı. Erkek öğrenciler, “Son zamanlarda İnönü Üniversitesi kız öğrencilerinin rahat seyahat etme gerekçesi ileri sürerek, ‘Pembe Trambüs İstiyoruz’ adı altında başlattıkları kampanyaya tepki olarak, ‘Mavi Trambüs İstiyoruz’ kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Erkek öğrenciler Çakır’dan talepte bulunacaklar

Erkek öğrencilerin başlattıkları kampanyaya bazı kız öğrenciler de destek verirken, kampanyayı başlatan grubun yeterli desteği görmesi halinde konuyu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a taşıyacakları öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın geçtiğimiz günlerde ‘siparişini verdik’ dediği pembe trambüslerin ise Nisan ayında Malatya’da olacağı belirtildi.

İHA