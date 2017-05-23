Dernek binasında Ramazan’da bağışçılarından gelen kan sayısının önceki yıllarda azalması nedeniyle açıklamada bulunan Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Ramazan aylarında yaşanan kan bağışlarında yaşanan düşüşlerden dolayı bu yıl Kızılay olarak tedbir aldıklarını belitti.

RAMAZAN’DA KAN VERİN

Yalçın açıklamasında, “Her Ramazan biliyorsunuz daha önce ki aylara göre almış olduğumuz kan bağışları düşüyor. Çünkü Ramazan ayında insanların gerek kendilerini yorgun hissetmesinden gerekse bazı vatandaşlarımızın kan bağışının orucu bozacağı düşüncesinden dolayı kan bağışları her halükarda düşüyor. Biz de buna önlem olarak insanların daha rahat kan vermeleriyle ilgili olarak gündüz olan çalışma saatlerimizi iftardan sonraya çektik. İftardan sonra Abdullah Gül Parkı’nda, eski belediye meydanında, eğer uygun olursa bu Ramazan boyunca hali hazırda Soykan Parkı’nda ekiplerimiz her gün düzenli olarak kurulacaklar. İftardan sonra kan toplamaya devam edeceğiz. Biz vatandaşlarımızı bekliyoruz kan bağışı merkezlerimize. Ramazan’da kan bağışlarının düştüğüne bilhassa göz önüne alarak bu hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Depomuzda bulunan mevcut kan stoklarının azalmasını istemiyoruz. Kanın ne zaman lazım olacağı belli olmuyor. Bunun dışında büyük camilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Turgut Özal Camii gibi Malatya’da cemaate sahip camilerle görüşüyoruz. Bunu haftalık olarak düşünüyoruz. Örneğin bir camii cemaatine bu konuyu aksedecek ve diyeceğiz ki şu gün şu Camii de kan bağışı yapacağız. Teravih namazından sonra da insanları bu hayırlı işte Kızılay’a kan bağışında bulun maya davet edeceğiz. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak hem sabit işlerimiz olacak hem de sabiti işlerimizin dışında mobil hizmet vereceğiz. Bu da birazcık imamlarımızın gönüllü olması ve teşvikiyle olacağı için onlardan yararlanacağız. İnşallah onların da desteğiyle gereken çalışmayı yapacağız” dedi.

MAHALLE İFTARLARI

Her yıl geleneksel olarak yapılan mahalle iftarlarına bu yılda devam edeceklerini anlatan Yalçın, “Yine bu Ramazan bizim Kızılay Şubesinin bir tane sokak iftarı olur. Bizim sokak iftarlarımız kan bağışına yönelik değil tabi ki. Uygun bir mahalle seçerek oradaki okul müdürlerinden de yardım alarak okulların bahçelerine sıraları kurarak ora da halkla birlikte iftarlar yapıyoruz. İnşallah ondan bu sene birkaç tane düzenlemeyi düşünüyoruz. Yine özel marketlerde Ramazan stantlarımız olacak. insanlar o marketlerden ürünü alıp gıda bağışını bize yapmalarını sağlayacağız. Biz de onu Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi olarak içine farklı gıdalar da katarak dağıtımını sağlayacağız” diye konuştu.













TAHİR ÖZÇELİK