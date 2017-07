Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçıp Malatya’ya sığınan Suriyeli Toman ailesine Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi yardım elini uzattı. Yeşiltepe’de yaşayan ve 6 nüfustan oluşan aileye gıda, temizlik ve mutfak seti olmak üzere 3 koli yardımda bulunan Türk Kızılay’ı, ihtiyaç sahiplerine yardım yapabilmek için hayırseverlerden de destek bekliyor. Yardım sonrası bir açıklama yapan Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Kızılay’ın bu tür yardım faaliyetlerini kullanmak üzere hayırseverlerin bağışlarıyla elde ettikleri ve kendilerinin hazırladığı kumanya paketleri olduğunu söyledi.

BİZ SADECE ARACIYIZ

Yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Yalçın, “Toman ailesine bir gıda paketimizle birlikte tencerelerden oluşan bir mutfak setimizi ve hijyen setimiz var. Bu sitemiz dış fırçasından diş macununa, çamaşır ve bulaşık deterjanları gibi malzemelerden oluşuyor. Hem bunları verdik hem de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban bağışları topluyoruz. Kurban bağışlarından topladığımız etleri de biz yıl içerisinde konserve haline getirerek dağıtmaya devam ediyoruz. Geçen yılın kurban etlerinden elde ettiğimiz konserveler bu aileye de nasip oldu. Bir konservemizden 15 kişilik bir ailenin yemeği çıkabiliyor. Bu nedenle verdiğimiz paketlerin içerikleri hem doyurucu hem de zengin. Biz bunları tabi ki Türk milletinin hayırseverliği üzerinden elde ediyoruz. Biz sadece bir aracıyız. Türk Milleti’nin misafirperverliğini, hayırseverliğini göstermek adına onların bize ulaştırdıkları, bizlere sundukları katkıları biz de bu konuda yardımcı olabileceğimiz ailelerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

BASIN TAM DESTEK VERİYOR

Yapılan yardımların tanıtılmasında basının büyük rol oynadığını dile getiren Başkan Yalçın, Basın Bayramı dolayısıyla da tüm gazetecilerin bu gününü kutladı. Başkan Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm Kızılay şubelerimiz neredeyse kendi bölgelerinde aktifler. Ancak burada önemli olan tek başına aktiflik değil, önemli olan basının da bu konuda duyarlı olması. Bizim Malatya açısından şansımız şu: Malatya’daki yerel basının ve ulusal basının temsilcileriyle çok güzel ilişkiler kurduk. Her birisi gönüllü Kızılaycı gibi çalışıyor. Ve yaptığımız her faaliyeti sayfalarına ve ekranlarına taşımak için bizden daha hızlı çaba içerisindeler. Malatya’da çok aktif olmamızın sebebi Malatya basını bize bu konuda tam destek veriyor. Ben bu yüzden her gittiğim yerde daima söylüyorum, bugün Kızılay’ı Malatya’da bir yere getirebildiysek bunun nedeni Malatya basını. Bugün de Basın Bayramı. Aynı zamanda tüm basın camiasının bayramını kutluyorum. Bundan sonra da Malatya basınıyla el ele çalışmaya devam edeceğiz.”

SURİYE’DE YAŞANANLAR BİZE DERS OLACAK

Hayırseverlerin bu konuda ihtiyaç sahiplerine destek vermesini isteyen Başkan Yalçın, “İhtiyaç sahibi olmadan insanların ihtiyaçları olanların yanında olmasını istiyorum. Çünkü Allah’ın kime ne vereceğini, kimden ne alacağını kimse bilemez. Yanı başımızdaki Suriye’de bundan 5 yıl önce kimsenin tahmin etmeyeceği olaylar yaşandı. Ve insanlar yuvalarını terk etmek zorunda kaldılar. Aynı küresel oyunlar Türkiye üzerinde de oynanıyor. Aynı şeylerin Türkiye’de de yaşanma ihtimali olabilir ve bunun için çalışıyorlar. Biz bunlara her zaman hazırlıklı olacağız ve bu hazırlık çerçevesinde öncelikli olarak başımıza bunların gelmemesi için Suriye’de yaşananlar bize ders olacak. Ve biz de hayırseverliğimizi artırarak hem bu mazlum insanların dualarını alacağız Allah katında hem de Milli birlik ve beraberliğimizi daha emin adımlarla sıkı bir şekilde perçinleştirmiş olacağız. Şu Türkiye hepimizin yaşayacağı tek cennet” diye konuştu.

















MUTLU SARIGÜL