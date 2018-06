Kızılay, onu yalnız bırakmayacak

1,5 yıldır yatalak olan ve tek destekçisi 20 yaşındaki oğlu Bünyamin olan Neslihan Yıldız’a, STK’lar yardım elini uzattı. Son olarak Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi’nin gıda yardımında bulunduğu Yıldız, yardımseverlere ve Tük Kızılay’ına teşekkür etti.

Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi ekiplerinden Mehmet Karanfil, Türk Kızılay’ı olarak ellerinden geldiğince ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

BAĞIŞLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORUZ

Görevlerinin ihtiyaç sahiplerini gözetmek olduğunu belirten Karanfil, “Ana temelimiz ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. Herhangi özel gün veya herhangi bir ay içerisinde değil yılın her anında ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya çalışıyoruz. Doğal afet esnasında veya başka durumlardaki yardımlarımız ekstra olan yardımlarımız. Ama bizim görevimiz ihtiyaç sahiplerini gözetmektir. Bunu da Allah razı olsun hayırseverlerin desteğiyle yapıyoruz. Bize ne kadar çok bağış gelirse biz o kadar çok bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı içerisindeyiz ve bu ayda bizim mesai kavramımız olmuyor. Her an birilerinden bağış alıp onu ihtiyaç sahiplerine veriyoruz” şeklinde konuştu.

NESLİHAN HANIM’IN YANINDA OLDUK

Neslihan Yıldız’a gıda yardımında bulunduklarını dile getiren Karanfil, “Türk Kızılay’ı olarak Neslihan Hanım’ın gazeteniz aracılığıyla bize bilgisi geldi. Biz de elimizdeki malzemelerimizden ne varsa Neslihan Hanım’ın yanında olduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine aynı şekilde elimizde malzememiz oldukça Neslihan Hanım’ı yine sizlerin vasıtasıyla ziyaret edeceğiz. İnşallah oğlu sağ salim askeriliğine gider gelir. Umarım Neslihan Hanım bir an önce sağlığına kavuşur. Bugün Neslihan Hanım’a gıda yardımında bulunduk. Giyim yardımı kampanyası başladığında da ablamıza bu konuda da yardımda bulunmaya çalışacağız” diye konuştu.