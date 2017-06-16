16 Haziran 2017 Cuma

Kızılay iftar yemeği verdi

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından Millet Meydanında bulunan Battalgazi Belediyesi iftar çadırında yaklaşık 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.

16 Haziran 2017 Cuma 12:38
Kızılay iftar yemeği verdi
  İftar yemeğine Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, "Milletimizin genetiğinde paylaşma, yardımlaşma, bir arada olmak var. Elhamdülillah Malatya bunu çok hak eden bir şehrimiz. Ne zaman insani noktada bir adım atılacaksa Türkiye'de en ilk illerimizden birisi" dedi. Ramazan ayında kan bağışı oranında az da olsa bir düşüş yaşandığını bildirten Tunç, "Aslında bağış yapmasının kan vermesinin dinen ve tıbben bir sakıncası yok. Ama tabi ramazanın kendine has mahmurluğundan dolayı biraz çekiniyorlar. Bizim tabi 24 saat açık kan bölge merkezlerimiz var. Gezici kan araçlarımız var. Buralara iftardan sonra geliyorlar. Şu anda stoklarımızda bir sıkıntı yok. Eminim ki Ramazanda aksayan yardımlar nedeniyle biraz azalan stoklarımız bayram sonrası yeniden artacaktır. Fazla ünite kan vermek suretiyle Türkiye'nin ihtiyacı olan kan stoklarımız depolarımızda kalacak" diye konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise iftar nedeniyle teşekkür ederek, "Ben öncelikle Ramazan aynının feyzinin, bereketinin bütün milletimize, ülkemize, insanlarımıza barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Önümüzde idrak edeceğimiz bayramın, bayram tadında, milletçe, ülkece kutlanmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ramazanlarının da mübarek olmasını diliyorum. Hakikaten burada ki ramazan sofrası ve iftar çadırlarımız gerçekten mağdur, mazlum, ihtiyaç sahibi insanlar, öğrencilerimiz, yolda kalmışın, garip gureba diye tabir ettiğimiz ve bir hakkın yerine geçen bir iftar programı oluyor" şeklinde konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya