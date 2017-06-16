İftar yemeğine Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, "Milletimizin genetiğinde paylaşma, yardımlaşma, bir arada olmak var. Elhamdülillah Malatya bunu çok hak eden bir şehrimiz. Ne zaman insani noktada bir adım atılacaksa Türkiye'de en ilk illerimizden birisi" dedi. Ramazan ayında kan bağışı oranında az da olsa bir düşüş yaşandığını bildirten Tunç, "Aslında bağış yapmasının kan vermesinin dinen ve tıbben bir sakıncası yok. Ama tabi ramazanın kendine has mahmurluğundan dolayı biraz çekiniyorlar. Bizim tabi 24 saat açık kan bölge merkezlerimiz var. Gezici kan araçlarımız var. Buralara iftardan sonra geliyorlar. Şu anda stoklarımızda bir sıkıntı yok. Eminim ki Ramazanda aksayan yardımlar nedeniyle biraz azalan stoklarımız bayram sonrası yeniden artacaktır. Fazla ünite kan vermek suretiyle Türkiye'nin ihtiyacı olan kan stoklarımız depolarımızda kalacak" diye konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise iftar nedeniyle teşekkür ederek, "Ben öncelikle Ramazan aynının feyzinin, bereketinin bütün milletimize, ülkemize, insanlarımıza barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Önümüzde idrak edeceğimiz bayramın, bayram tadında, milletçe, ülkece kutlanmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ramazanlarının da mübarek olmasını diliyorum. Hakikaten burada ki ramazan sofrası ve iftar çadırlarımız gerçekten mağdur, mazlum, ihtiyaç sahibi insanlar, öğrencilerimiz, yolda kalmışın, garip gureba diye tabir ettiğimiz ve bir hakkın yerine geçen bir iftar programı oluyor" şeklinde konuştu.

İHA