29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Kızılay ekibinden hayırlı olsun ziyareti

Malatya Kızılay Şubesi, Vali Ali Kaban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın, şubelerinin çalışmaları hakkında Vali Kaban’a bilgiler verdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
Kızılay ekibinden hayırlı olsun ziyareti

  Malatya Kızılay Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Valisi Ali Kaban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler. Malatya Kızılay Şube Başkanı Av. M. Umut Yalçın  ziyarette yapılan çalışmalar hakkında Vali Kaban’a bilgiler aktardı.

ONUR DUYUYORUZ
  Ziyarette konuşan Malatya Kızılay Şube Başkanı Av. M. Umut Yalçın, Kızılay’ın Malatya’da yapmış olduğu çalışmalar hakkında Vali Ali Kaban’a bilgiler verdi. Vagon fabrikası yerine yapılması planlanan prefabrik yapım fabrikası projesi hakkında Vali Ali Kaban’a detaylı bir sunum yapan Şube Başkanı Yalçın, “Biz Kızılay ekibi olarak elimizdeki imkanlar ile ilimize hizmet etmekten ve her an halkımızın yanında olmaktan onur duyuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar gün geçtikçe büyümektedir. Bu büyüme bizlere destek olan bağışçı ve yerel yöneticilerimizin desteğidir. Sizlerin desteği ile büyümeye ve yeni projeler hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

PROJELER TAKTİRE ŞAYAN
  Malatya Valisi Ali Kaban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kızılay ekibinin nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten yapılan çalışmalar ve gündemde olan projeler takdire şayandır. Ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan Kızılay’ın her an destekçisi olacağız” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
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