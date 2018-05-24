Kızılay'dan 'kan bağışı' çağrısı

Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafında konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. yapılan açıklamada Ramazan ayında kan bağış miktarında ciddi azalmalar olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

YENİ CAMİ VE KERNEK MEYDANINDA…

“Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle kan bağışlarının azaldığı görülmekte. Mevcut kan stoklarımızı hastalarımızın kan ihtiyacını karşılayacak düzeyde tutabilmek ve vatandaşlarımızın Ramazan ayında da kan bağışı yapabilmeleri için Ramazan ayı boyunca Yeni Cami meydanı,Kernekmeydanı ve Abdullah Gül Parkı’nda iftardan sonra saat 24.00’e kadar ekiplerimizde kan bağışı kabul edilecek. Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi olarak Ramazan'da da iyilik yapabiliyor olma sevincimize katılmanızı, desteklemenizi ve kan bağışlarınızı bekliyoruz. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sadece sağlıklı insanların değil, hasta insanlarında sevinci olmalıdır. Kan bekleyen hasta insanı sevindirmenin tek yolu ona beklediği kanı bağışlamaktır.”